Getafe vs Valencia – Rapport de match de football – 27 février 2021

Le défenseur de Valence Gabriel Paulista a fondu en larmes lors d’un entretien d’après-match samedi lorsqu’il a été suggéré que son équipe était en relégation après une défaite 3-0 à Getafe qui les avait laissés six points au-dessus de la zone de largage de la Liga.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de passer de la compétition pour la qualification de la Ligue des champions chaque année à regarder nerveusement par-dessus leurs épaules les lieux de relégation, Paulista a perdu son calme et pouvait à peine répondre.

« Entendre cela est terrible, quand on considère la taille d’un club de Valence, puis d’entendre [about the threat of relegation] est horrible », a déclaré Paulista au diffuseur Movistar Plus.

« Mais nous allons renverser la situation, il nous reste de nombreux matchs et nous allons nous améliorer et ramener Valence là où ils méritent d’être. »

L’intervieweur a souhaité bonne chance à Paulista avant de terminer le segment et le joueur a continué à verser des larmes avant d’être consolé par l’attaché de presse de Valence.

Six fois vainqueur de la ligue et finaliste de la Ligue des champions en 2000 et 2001, Valence est l’un des plus grands clubs d’Espagne, mais a subi de nombreux hauts et bas au cours de la dernière décennie.

Ils ont connu une recrudescence récente qui les a vus se qualifier pour la Ligue des champions au cours de saisons consécutives et remporter la Copa del Rey, mais sont dans une spirale descendante depuis que l’entraîneur Marcelino a été limogé en 2019 après s’être brouillé avec le propriétaire Peter Lim.

Ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions l’année dernière, mais ont atteint un point bas cette saison au milieu d’une crise financière exacerbée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

Ils ont dû se séparer d’un certain nombre d’acteurs influents en 2020 sans faire venir de nouveaux arrivants.

Le fiasco du transfert a conduit l’entraîneur Javi Gracia à proposer sa démission en octobre avant de le retirer.

Mais les résultats empirent pour Valence, qui occupe la 14e place du classement après avoir remporté trois de ses 16 derniers matches de championnat.

« Cette saison a été très difficile pour nous », a déclaré Gabriel.

« Nous sommes Valence et nous devons nous battre pour ce badge, ce club mérite tellement plus car nous ne faisons rien de bien, nous devons essayer de faire beaucoup plus. »