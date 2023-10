Getafe retire le nom d’Alfonso Pérez de son stade suite à des commentaires sexistes

Getafe a retiré le nom d’Alfonso Pérez de son stade suite à quelques remarques sexistes de l’ancien joueur du Real Madrid et de Barcelone cette semaine.

Le terrain du club, qui appartient à la municipalité et est loué à Getafe, est connu depuis sa construction en 1998 sous le nom de Colisée Alfonso Pérez, en hommage au sportif le plus célèbre de la ville.

Désormais, le stade sera simplement connu sous le nom de Colisée après que le gouvernement local a décidé que le nom du joueur de 51 ans serait abandonné suite à des comparaisons controversées cette semaine entre le football masculin et féminin.

« Je pense que le football féminin et masculin ne peut pas du tout être comparé car tout dépend des revenus que vous générez et de l’impact médiatique », a déclaré Perez. Le Monde .

« Et il n’y a pas de comparaison possible. On ne peut pas se plaindre de ce qu’est le football féminin actuellement. Elles ont évolué mais elles doivent avoir les pieds sur terre et savoir qu’elles ne peuvent en aucun cas être comparées à un footballeur masculin. »

Le conseil municipal de Getafe a déclaré qu’il souhaitait que le stade soit « un exemple pour transmettre les valeurs positives du sport telles que l’égalité, la solidarité et le respect » après le changement.

La maire de Getafe, Sara Hernández, a depuis fait part de sa déception face aux propos tenus par Perez.

« Avec ce qui s’est passé cet été et l’exemple d’égalité donné par le football féminin à notre société, il est triste que notre footballeur le plus connu et champion olympique de football, Alfonso Pérez, ait parlé d’une manière qui va dans une direction complètement opposée. aux valeurs que promeut le sport », a-t-elle déclaré à la Cadena SER.

Le paria de Manchester United Mason Greenwood a signé pour Getafe le jour de la date limite dans un geste surprise.

L’accord a été défendu par l’entraîneur José Bordalas, qui a déclaré Greenwood est « une personne libre » et a insisté sur le fait que le club aiderait le jeune attaquant s’adapter en Espagne.

Mais le jeune de 21 ans a été accueilli par des chants « mourir » de la part des fans d’Osasuna à ses débuts avec le club madrilène.

Plus d’histoires sur Getafe