Getafe condamne les chants offensants au milieu des abus de Greenwood

Getafe a condamné les chants « désobligeants et intolérants » adressés à l’équipe par les supporters de l’opposition – y compris certains concernant l’attaquant en prêt Mason Greenwood – et a déclaré que les joueurs sont « des gens qui ont des sentiments, qui ont de la famille et des amis ».

LaLiga a déjà officiellement signalé les chants de « Greenwood, meurs » de la part des supporters lors des matchs de Getafe contre Osasuna et la Real Sociedad, et la ligue devrait faire de même après le match nul 2-2 de mercredi à l’Athletic Club.

Ce match a également été entaché par une série d’incidents, conduisant à une guerre des mots entre l’attaquant de l’Athletic Iñaki Williams et le manager de Getafe, José Bordalás, à propos de la prétendue perte de temps de Getafe.

« Getafe CF veut exprimer sa désapprobation totale des chants désobligeants et intolérants, des insultes d’une particulière gravité, qui se sont produits de manière récurrente, au cours des journées contestées du Championnat National de LaLiga EASports et qui nuisent à l’image et aussi au moral de notre joueurs et entraîneurs », a déclaré Getafe dans un rapport jeudi.

« Des chants insultants, hors de tout contexte civique, aggravés par des critiques que nous respectons en tant que liberté d’expression, du point de vue sportif, mais que nous ne partageons PAS lorsque ce courant critique est attribué à des épithètes désobligeantes, des insultes et un manque de respect envers les membres. du staff et du staff technique du Getafe CF.

« Les joueurs et les entraîneurs du Getafe CF, en tant que professionnels du plus haut niveau, participent à ce spectacle et sont conscients du haut-parleur médiatique que représente le fait de jouer dans la meilleure ligue du monde. Mais, au-delà de cela, ce sont des gens qui ont des sentiments, qui avoir une famille et des amis qui souffrent avec eux et méritent le respect que nous demandons sans fissures dans ce communiqué.

Tout cela porte gravement atteinte à l’image de notre Club, du Concours et des professionnels qui en font partie. »

Greenwood – qui a rejoint Getafe en provenance de Manchester United le jour de la date limite de transfert – a fait trois apparitions en Espagne jusqu’à présent, remplaçant en seconde période contre Osasuna et la Real Sociedad et jouant les 90 minutes complètes lors du match nul 2-2 à San Mamés.

Il a quitté United après une enquête de six mois sur sa conduite, après qu’une affaire pénale concernant des allégations de tentative de viol et d’agression ait été abandonnée par le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni en février.

Getafe a défendu sa signature, l’entraîneur Bordalás affirmant que le club voulait « l’aider à retrouver son statut professionnel ».

Le match de mercredi s’est terminé dans une controverse après que l’attaquant de l’Athletic Iñaki Williams ait critiqué l’approche de Getafe dans une interview d’après-match, décrivant leurs tentatives pour perdre du temps comme « une affaire de Bordalás », affirmant que « nous tous en Première Division avons son numéro ».

L’entraîneur de Getafe a répondu en qualifiant les commentaires de William de « disproportionnés et déplacés » et a accusé l’attaquant ghanéen de l’avoir insulté lors d’un affrontement sur la ligne de touche.