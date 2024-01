Son émission acclamée, « Get on Your Knees », interroge de manière réfléchie et hilarante la dynamique de genre. Le spectacle sur scène de Jacqueline Novak, “Get on Your Knees”, est devenu un stand-up spécial de Netflix. (Emily Monforte pour le Washington Post)

NEW YORK — Jacqueline Novak se méfie des premiers paragraphes des articles de profil. Il y a toujours cette odeur de hasard fabriqué. L’ancien, Oh, entre, je viens de retirer ces steaks du gril. « Du genre : « J’arrive à leur appartement et ils sont en train de peindre » », dit Novak d’un ton faux. Mais aujourd’hui, un dimanche après-midi froid et humide de décembre, alors qu’elle s’adapte à l’idée d’être un sujet de profil, l’humoriste basée à Los Angeles m’a invité pour une série de courses tout à fait normales et humaines au centre-ville de Manhattan pendant que nous discutons : arrêt latte, une courte promenade autour du pâté de maisons pour avoir un aperçu du soleil pour la journée et parcourir une boutique de vêtements haut de gamme sans rien acheter.

Au moment où nous nous installons à une table dans le hall de l’hôtel Ludlow, Novak, 41 ans, s’est réconciliée avec le fait qu’une impression sera obtenue, que ce soit celle qu’elle espérait ou non. Elle a atteint le point, dit-elle, de « se dire : ‘Putain, mec. Être observé.'”

Il ne faut pas longtemps avant qu’elle remarque avec désinvolture que ce hall particulier du Lower East Side – confortable et éclairé par une cheminée et des canapés capitonnés sensuels – est l’endroit idéal pour se faire passer pour un fantôme. Il est évident, même en quelques instants, à quel point Novak réfléchit au gouffre entre l’intention et l’interprétation, et sur « l’embarras de la chair », comme elle le dit. Les deux dont elle explore dans sa comédie spéciale Netflix, « Get on Your Knees », qui fera ses débuts mardi. Sa tournée sensationnelle en 2019 au Cherry Lane Theatre de New York et, plus tard, au Lucille Lortel a été prolongée à plusieurs reprises ; il a été nommé choix des critiques du New York Times. Oh, et : c’est une émission de 90 minutes sur les pipes.

Ou c’est la façon simple, et sans doute réductrice, d’y penser. L’ensemble stand-up est également un examen de nos hypothèses collectives sur ce qui se passe dans l’esprit et l’esprit lorsque le corps prend la pose titulaire, et une réfutation de l’idée traditionnelle selon laquelle la valeur d’une femme se dégrade à chaque expérience sexuelle (ou, comme l’appelle Novak, « le modèle de la personnalité à gratter et à renifler »). Il s’agit d’un sermon incroyablement intellectuel et profondément drôle qui examine l’absurdité de nos idées les plus anciennes sur la dynamique du pouvoir du sexe – une idée qui a eu un voyage plus long de la scène à l’écran que ce à quoi toutes les personnes impliquées s’attendaient.

Assister au spectacle lui-même – qui a pris de l’ampleur pour la première fois au Festival Fringe d’Édimbourg en 2018 sous le premier titre « How Embarrassing for Her » -, c’est s’asseoir directement devant une lance à incendie de postulats francs sur le sexe, aussi savants que classés X, invoquant avec agilité les travaux des mythologues grecs, de Philip Roth, de Sharon Olds, de Tony Robbins et de Nietzsche. Elle raconte un premier épisode d’expérimentation adolescente dans un sous-sol inachevé comme le ferait Nabokov. Le conseil communément donné aux jeunes femmes de « y aller doucement » dans une situation de rencontre où l’on peut espérer une vraie relation ? Novak le condamne avec brio : « Non. Non! L’orgueil est étonnant. La mort arrive.”

Novak a choisi son uniforme de scène composé d’un t-shirt gris et d’un jean skinny parce que c’est « la tenue la plus neutre, du genre rien », ne faisant pratiquement aucune déclaration qui pourrait ajouter, nuire ou distraire du spectacle. C’est une tactique efficace, dont la modestie souligne que ce n’est pas la sexualité libre de Novak qui choque autant que sa maîtrise de soi.

« Je n’avais pas peur de me réserver pour le mariage », déclare-t-elle. “Si je devais offrir quelque chose à mon futur véritable amour, je voudrais que ce soit un ensemble de compétences sexuelles et une attitude de confiance.”

Les autres œuvres de Novak abordent le monde avec la même attitude interrogative à l’égard des mœurs traditionnelles. Son Mémoire/guide d’auto-assistance sur la dépression 2016, «Comment pleurer en public», ne vise pas à guérir, à motiver ou à guérir de quelque manière que ce soit la personne déprimée qui le lit, mais à lui tenir compagnie avec une série d’anecdotes compatissantes et drôles tirées de ses propres expériences à ses plus bas niveaux. Novak co-anime également le podcast «Poog» aux côtés de sa collègue comédienne Kate Berlant ; c’est une exploration de l’industrie moderne du bien-être qui teste sa vaste gamme de sérums et de services, non pas dans le but plus noble de séparer l’escroquerie de l’efficace, mais par pur amour d’essayer des produits. Dans un premier épisode, Novak a livré ce qui constitue en quelque sorte une déclaration de thèse pour le projet : « Les gens parlent de vendeurs d’huile de serpent. Je suis regarder pour un vendeur d’huile de serpent. Où sont-elles? Je cherche à acheter.

C’est la tournée live « Poog » qui a amené Novak à New York en ce morne week-end d’avant Noël. À notre table dans le hall maussade de Ludlow, Novak me dit qu’elle a toujours envisagé “Get on Your Knees” comme une émission spéciale en streaming.

« Ce n’était pas du genre : ‘Je veux avoir un spectacle sur scène à New York.’ C’était comme : « Je veux rendre cette comédie spéciale », et pour y parvenir, il y a beaucoup de chemins à parcourir. J’étais ouvert à tout », dit Novak. «S’il y avait un bar qui m’aurait permis de le faire et que j’avais pu faire entrer les gens, je l’aurais fait. Je me disais : « Je ferai n’importe quoi pour amener cette série à un point où j’y crois suffisamment pour pouvoir claquer les portes en disant : « Regardez ça. Mettez-le sur votre service de streaming.

Au lieu de cela, “Get on Your Knees” a été porté sur scène et à l’écran par un trio de personnes drôles bien connues et appréciées qui se trouvent également être les amis de Novak. Natasha Lyonne a produit le spectacle et réalisé le spécial Netflix. Le comédien et star de « Search Party » John Early, qui a rencontré Novak par l’intermédiaire de son collaborateur fréquent Berlant, a dirigé le spectacle pour la scène. Mike Birbiglia, comédien à plusieurs traits d’union, qui a joué dans la même troupe d’improvisation de l’Université de Georgetown que Novak, Nick Kroll et John Mulaney, a été producteur exécutif du spectacle.

Bien sûr, tous les trois jurent qu’ils n’étaient là que pour un soutien moral. Lyonne a rejoint l’équipe après avoir vu une première itération du spectacle à Los Angeles, et elle dit très peu de choses sur le spectacle qui nécessitait déjà un encadrement ou des ajustements. «J’ai été immédiatement époustouflée par sa poésie et sa comédie, par sa littérature, mais aussi par son côté obscènement hilarant», se souvient Lyonne. “J’étais obsédé.”

Early dit également qu’il a principalement travaillé avec Novak pour renforcer ce qu’elle avait déjà créé. «Ma contribution consistait simplement à l’aider à poser ses pieds, à nous parler directement et à ne pas être gênée par le simple… rituel du théâtre», dit Early en riant. Il a également préservé le côté purement comique du spectacle, me dit-il, en le protégeant des conventions théâtrales ringardes et sérieuses qu’un metteur en scène de théâtre majuscule aurait pu lui infliger.

Pourtant, « je veux être très clair : tout cela est vraiment l’œuvre du génie de Jacqueline », dit Early. “J’étais juste une sorte de pom-pom girl tout au long.”

Birbiglia a financé la diffusion de l’émission à New York avec sa femme après l’échec de son financement initial. “J’étais une paire d’yeux et d’oreilles supplémentaires puisque j’avais déjà fait de nombreuses expositions personnelles”, a écrit Birbiglia dans un e-mail. “Mais le truc avec Jacqueline, c’est que sa voix comique est si singulière, et quand la voix de quelqu’un est comme ça, vous essayez simplement de l’encourager à être eux.

“Elle opère sur une fréquence profondément drôle et spécifique”, ajoute Birbiglia. “Et donc, quand elle a diffusé ‘Get on Your Knees’ dans le centre-ville, c’est devenu l’émission ‘it’ de New York parce que c’était comme elle et des milliers et des milliers de personnes sur cette fréquence en même temps.”

En effet, « Get on Your Knees » semble avoir touché une corde sensible auprès du public. Les sections les plus autobiographiques de l’émission exposent un phénomène familier à de nombreuses jeunes femmes : il n’y a pratiquement pas de différence entre la honte de ne pas avoir suffisamment de connaissances sexuelles et la honte d’en avoir clairement. Dans un moment de folie, Novak reconstitue sa propre première tentative de sexe oral tout en déplorant le fait qu’elle n’avait pas de seconde bouche pour reconnaître son inexpérience en temps réel. Peu de temps après, elle se souvient que le moment où elle a senti qu’elle avait enfin acquis un ensemble adéquat de compétences a coïncidé avec l’apprentissage de sa réputation.

« Pour moi, la partie la plus vulnérable de la série est [describing] cette humiliation », dit Novak. « Vous vous battez si dur pour acquérir une sorte de confiance en soi ou de vocabulaire sexuel, et puis dès que vous l’avez, vous vous dites : « Oh, mon Dieu ». Vous courez si fort dans une direction, vous avez tellement peur d’un extrême, et puis vous devez dire : « Non, je suis l’innocent ! Vous ne comprenez pas !

“Être incompris de cette façon, c’est comme : ‘C’est une fanfaronnade durement gagnée !'”, ajoute-t-elle en riant.

Début 2020, après la conclusion de la tournée new-yorkaise, Novak s’est lancé dans une tournée « Get on Your Knees » – pour « le mettre dans mes os », dit-elle – avec le projet d’enregistrer le spectacle et de le vendre en tant que spécial. . Après une seule tournée au Canada, le reste de l’année 2020 a été effectivement annulé. «Je n’étais pas aussi écrasé qu’il semblerait que je le serais. Parce qu’après tant de temps à faire de la comédie »- cela fait environ deux décennies que Novak a fait ses débuts sur le circuit de la comédie de la région de Washington, perfectionnant ses compétences dans des endroits tels que DC Improv et les Wiseacres, aujourd’hui disparus à Tysons Corner – « J’étais juste fier. Je suis reconnaissant d’être un des grands garçons qui avaient des rendez-vous à annuler.»