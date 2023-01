‘Get mooving’: la course de toboggan en béton revient à Big White

Ce week-end, l’école d’ingénierie de l’UBC Okanagan organise la course Great Nothern Concrete Toboggan à Big White, un événement de plusieurs jours conçu pour mettre en valeur le savoir-faire des traîneaux en béton fabriqués à la main.

La course, créée pour la première fois en 1975, présentera la création par les équipes d’ingénieurs d’un toboggan sur mesure capable de diriger, de freiner et de transporter en toute sécurité cinq personnes sur la montagne. Le toboggan, équipé de skis en béton et d’un arceau de sécurité en métal, doit peser moins de 350 livres.

Selon le coprésident de l’événement, Kyle Lessoway, la compétition est unique en ce sens qu’elle “ajoute un côté fougueux à l’événement avec des thèmes conçus dans les toboggans”. Le thème de cette année est les vaches.

Pendant des mois, les étudiants se sont préparés à l’événement en préparant des budgets, en rédigeant des propositions de financement et en s’engageant avec les parties prenantes.

“L’événement permet également aux concurrents de mettre en pratique leurs compétences non techniques telles que la communication avec des partenaires de l’industrie et des membres du public qui ne sont pas des experts en ingénierie”, a ajouté Lessoway.

Le jour de la course est le samedi 28 janvier à Big White’s Tube Town, tandis que vendredi verra une démonstration de test de béton sur le campus de l’université et une exposition Tech-Ex aux hôtels Delta by Marriot Grand Okanagan Resort.

Les équipes seront jugées sur un certain nombre de catégories, y compris la conception, l’ingéniosité, l’innovation et la performance. Tous les traîneaux doivent également passer une inspection de sécurité.

L’équipe UBC Okanagan a déjà remporté des succès dans la course, terminant deuxième en 2015, qui était la dernière fois qu’elle était organisée à Kelowna.

Plus d’informations sur l’événement peuvent être trouvées à www.gnctr2023.ca.

