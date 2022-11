Gestionnaire de limogeage des Rangers Giovanni van Bronckhorst

Les Rangers ont relevé le manager Giovanni van Bronckhorst de son rôle de manager lundi. Le club écossais occupe la deuxième place de la Scottish Premiership et n’a pas réussi à sortir du groupe en UEFA Champions League.

Bien que ces mesures ne soient pas terribles pour la plupart des clubs écossais, elles vont fortement à l’encontre des ambitions des Rangers pour cette saison. Alors que le club contrôle fermement la deuxième place avec un coussin de huit points sur Aberdeen, il reste neuf points de retard sur le Celtic, leader de la ligue.

De plus, ce crash hors de la Ligue des champions est l’une des pires performances, sinon la pire, de l’histoire de la compétition. En six matchs, les Rangers n’ont récolté aucun point. En fait, l’équipe d’Ibrox n’a marqué que deux fois. Sur le chemin, les adversaires ont marqué 22 buts, le deuxième pire derrière Viktoria Plzen. À l’autre bout, les Rangers n’ont marqué que deux fois.

Giovanni van Bronckhorst a pris la relève des Rangers il y a un peu plus d’un an, le 18 novembre 2021. Lors de sa première saison abrégée à Ibrox, van Bronckhorst a mené l’équipe à une deuxième place, à seulement six points des rivaux d’Old Firm Celtic. Cependant, peut-être plus impressionnant, les Rangers ont atteint la finale de la Ligue Europa, s’inclinant face à l’Eintracht Francfort aux tirs au but. Sur le chemin de cet endroit, les Rangers ont battu le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et plus encore.

De plus, les Rangers ont remporté la Coupe d’Écosse 2022 contre Hearts. Le club a battu le Celtic en demi-finale pour se rendre à cet endroit.

Giovanni van Bronckhorst chez les Rangers

Au cours de sa longue carrière de joueur, van Bronckhorst a passé trois saisons chez les Rangers. Au cours de cette période, il a marqué 22 buts dans toutes les compétitions, y compris en Europe. Cependant, il a également beaucoup joué pour Arsenal, Barcelone et Feyenoord, où il a commencé et terminé sa carrière.

Van Bronckhorst a une expérience managériale à Feyenoord et en Chine. Cependant, sa seule saison chez les Rangers est certainement sa plus fructueuse.

Douglas Park, président des Rangers, a déclaré que les résultats récents ne sont pas à la hauteur des normes des Rangers, en particulier ceux établis par van Bronckhorst lors des compétitions de coupe la saison dernière.

“Malheureusement, les résultats récents n’ont répondu ni à nos attentes ni à celles de Gio, et nous avons pris cette décision difficile aujourd’hui”, a écrit Park dans un communiqué du club. “Tout le monde chez Rangers souhaite à Gio plein succès à l’avenir.”

Les Rangers sont maintenant à la recherche d’un nouveau manager, qui devrait prendre le relais une fois la saison du club revenue après la Coupe du monde.

