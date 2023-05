Gestionnaire de l’année SFWA : Ange Postecoglou, Barry Robson, Stephen Robinson et James McPake nominés | Nouvelles du football

Ange Postecoglou, Stephen Robinson, Barry Robson et James McPake ont tous été nominés pour le prix de l’entraîneur de l’année de la Scottish Football Writers’ Association.

Postecoglou, qui a remporté le titre de Manager de l’année aux PFA Scotland Awards, a mené le Celtic à un deuxième titre consécutif en Premiership.

Tout ce qui sépare le Celtic d’un cinquième triplé en sept saisons est Inverness Caledonian Thistle, que l’équipe de Postecoglou affrontera lors de la finale de la Coupe d’Écosse le mois prochain.

Aberdeen était septième de la Premiership écossaise lorsque Barry Robson a pris en charge l’intérim en janvier après le limogeage de Jim Goodwin.

Le joueur de 44 ans, qui a depuis signé un contrat de deux ans en tant que manager permanent, a guidé les Dons vers la troisième place de la ligue et sur le point d’assurer le football européen pour la saison prochaine.

Image:

Ange Postecoglou du Celtic a remporté le prix SFWA la saison dernière





Stephen Robinson a remanié l’équipe de St Mirren l’été dernier et ils ont encore une chance de jouer dans le football européen après avoir obtenu leur premier top six depuis l’introduction de la scission.

James McPake a pris les commandes à Dunfermline en mai dernier après leur relégation en Ligue 1 et les a ramenés au championnat dès la première tentative.

Les Pars ont remporté le titre avec trois matchs à jouer avec pour objectif maintenant un retour dans l’élite pour la première fois depuis 2012.

Liste des jeunes joueurs de l’année de la SFWA

Lyall Cameron (Dundee)

Max Johnston (Motherwell)

Adam Montgomery (St Johnstone, prêté par le Celtic)

Charlie Reilly (Albion Rovers)

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





