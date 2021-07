Gestion pratique de l’énergie domestique pour une vie plus durable – Samsung Global Newsroom

SmartThings Energy, un nouveau service de l’application Internet des objets (IoT) de Samsung Electronics, permet aux utilisateurs de contrôler leur consommation d’énergie en fournissant des informations en temps réel sur où et comment l’énergie est utilisée dans la maison.

Grâce à la croissance étendue de son réseau de partenariats, SmartThings Energy est en train de devenir une solution de gestion de l’énergie intelligente capable d’englober la consommation d’énergie de chaque appareil d’une maison et même d’intégrer des sources d’énergie renouvelables plus récentes comme l’énergie solaire.

Lisez la suite pour en savoir plus sur ce nouveau service innovant et sur la façon dont il permet aux consommateurs de prendre des décisions intelligentes qui réduisent à la fois leurs factures d’énergie et leur empreinte carbone.

SmartThings Energy : la façon intelligente de gérer la consommation d’énergie

La capacité principale de SmartThings Energy est sa capacité à surveiller et à analyser l’énergie utilisée par les appareils et les appareils connectés à la plate-forme SmartThings. Les utilisateurs disposent d’une vue complète de la façon dont leurs appareils utilisent l’énergie afin qu’ils puissent contrôler leur consommation d’énergie et réduire leur facture énergétique mensuelle.

Le service peut non seulement être exploité pour basculer automatiquement les appareils en mode basse consommation et empêcher les appareils de fonctionner lorsque personne n’est à la maison, mais le service peut également vous avertir lorsque votre consommation d’énergie dépasse les objectifs mensuels. SmartThings Energy peut également utiliser les informations du système de facturation de l’énergie, y compris les tarifs aux heures de pointe, afin de vous aider à ajuster votre consommation d’énergie et par conséquent à minimiser les coûts énergétiques.

Disponible en Corée, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, SmartThings Energy prend actuellement en charge la plupart des appareils électroménagers Samsung et des produits HVAC (chauffage, ventilation et climatisation). À l’avenir, SmartThings Energy devrait s’étendre à davantage de régions et prendre en charge la compatibilité avec une gamme de Works With SmartThings (WWST) 3rd-partenaires du parti.

Favoriser les partenariats pour une gestion intelligente de l’énergie plus puissante

Lors du développement de sa solution de gestion de l’énergie intelligente, Samsung a envisagé SmartThings Energy comme un moyen de permettre aux utilisateurs de contrôler la façon dont l’énergie est utilisée dans leur maison et de prendre des décisions plus intelligentes et plus écologiques à la maison.

« Nous poursuivons des partenariats avec les principaux fournisseurs d’énergie du monde entier pour fournir une vue complète de la consommation d’énergie via SmartThings Energy », a déclaré Chanwoo Park, vice-président et chef du groupe IoT Business chez Samsung Electronics. « Nous pensons que grâce à ces partenariats, les utilisateurs de SmartThings seront en mesure de faire des choix plus éclairés concernant leur consommation d’énergie, ce qui non seulement leur permettra d’économiser de l’argent, mais les aidera également à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement. »

Ces efforts de partenariat ont démarré avec deux accords majeurs récemment annoncés en Corée. Le premier, réalisé avec la plus grande entreprise de service public d’électricité de Corée, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), fournira des informations sur la consommation d’énergie de KEPCO à SmartThings Energy pour les utilisateurs qui ont donné leur consentement, ce qui signifie que les utilisateurs auront accès à des informations sur l’énergie de l’ensemble de leur maison. consommation au-delà des seuls appareils connectés à SmartThings. Ce service sera disponible pour les utilisateurs en Corée à partir de la fin de l’année.

Ce développement jettera les bases pour permettre la surveillance de l’énergie dans toute la maison avec Advanced Meter Infrastructure (AMI), ou compteurs intelligents, via SmartThings Energy dans les régions du monde.

Le deuxième accord, annoncé début juillet 2021, est un partenariat entre SmartThings Energy et Q CELLS, l’un des principaux fabricants mondiaux d’énergie solaire. En vertu de cet accord, SmartThings Energy pourra se connecter aux modules solaires, aux systèmes de stockage d’énergie et aux systèmes de gestion de l’énergie de Q CELLS. Une fois cette solution disponible, les utilisateurs seront en mesure de surveiller et de contrôler la manière dont ils produisent, économisent et utilisent l’énergie solaire, en optimisant leur consommation d’énergie à la fois pour la rentabilité et la durabilité.

L’écosystème SmartThings : travailler ensemble pour l’utilisateur et l’environnement

SmartThings Energy est l’un des derniers services disponibles sur la plate-forme SmartThings, qui se compose actuellement de solutions intelligentes pratiques telles que SmartThings Cooking, Clothing Care et Air.

Lorsque ces solutions et services sont associés à la gamme Samsung d’appareils électroménagers intelligents, d’appareils mobiles et portables et d’autres produits de style de vie, les utilisateurs peuvent non seulement personnaliser leur mode de vie de manière à donner la priorité à un avenir plus durable, mais également profiter d’une commodité et d’une efficacité optimales dans leur routines, gestion de la maison et plus encore.

L’introduction de la plate-forme SmartThings Energy en complément de l’écosystème SmartThings existant et des appareils associés est la prochaine étape vers un mode de vie totalement personnalisé et durable. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour les dernières nouvelles sur SmartThings Energy et l’écosystème SmartThings alors qu’il continue de croître.