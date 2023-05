Gestion de la MPOC génétique

Il est important d’être au courant des traitements et des autres ressources qui sont à votre disposition. Puisqu’il s’agit d’une maladie génétique, vous voudrez peut-être également envisager de dépister les membres de votre famille.

Si vous avez une MPOC génétique, également appelée alpha-1, cela signifie que vous avez de faibles niveaux d’alpha-1-antitrypsine (AAT). C’est une protéine fabriquée dans le foie qui circule dans votre circulation sanguine et protège vos poumons. S’il y a trop peu d’AAT circulant dans votre sang, vous pouvez contracter une maladie du foie ou une maladie pulmonaire.

La thérapie d’augmentation, ou thérapie de remplacement, utilise l’AAT des donneurs pour augmenter l’AAT dans vos poumons et prévenir d’autres dommages. Cela peut être bon pour certains patients, mais pas pour d’autres.

Voir la situation dans son ensemble m’aide à personnaliser autant que possible leur thérapie, en fonction des caractéristiques de leur maladie. Par exemple, certaines thérapies telles que les inhalateurs et les anti-inflammatoires, ou des procédures telles que la mise en place de valves dans les voies respiratoires, peuvent mieux fonctionner dans certaines circonstances.

Ensuite, j’éduque mes patients. Je leur dis à quel point il est important de s’en tenir à leur plan de traitement et d’éviter les déclencheurs. Ceci est essentiel pour prévenir le déclin pulmonaire rapide et la perte permanente de la fonction pulmonaire.

J’enseigne à mes patients la gravité de leur MPOC. Je leur parle également des maladies qui surviennent souvent avec l’alpha-1, notamment les maladies du foie, les maladies vasculaires et l’inflammation des vaisseaux et de la peau. Les autres maladies liées à la MPOC comprennent :

Diabète

Maladie du rein

Cardiopathie

Dépression

Anxiété

Je souligne à quel point il est important de prendre soin de leur santé en général. Cela comprend des dépistages adaptés à l’âge comme les coloscopies, les mammographies et les examens de la prostate. Il comprend également des tomodensitogrammes à faible dose pour le dépistage du cancer du poumon, des tests de lipides et de sucre dans le sang, ainsi que des dépistages de la santé mentale et du sommeil.