Gestes iPhone et menus cachés

Apple iPhone 13 mini Todd Haselton | CNBC

Vous utilisez votre iPhone tous les jours, mais vous ne faites peut-être qu’effleurer la surface de ce que vous pouvez en faire. Par exemple, l’iPhone a un tas de menus “cachés” qui vous aident à faire des choses comme rechercher dans les applications, revenir au dernier écran, trouver des widgets qui affichent des instantanés de certaines informations ou éteindre et rallumer rapidement votre Wi-Fi. Ils sont cachés car ils vous obligent à faire des gestes spécifiques qui ne sont pas forcément faciles à deviner. Mais une fois que vous savez où ils se trouvent, ils sont très utiles. Apple ajoute chaque année plus de fonctions à l’iPhone. La société a annoncé mercredi qu’elle organisait un événement d’automne le 7 septembre qui concerne presque certainement l’iPhone 14. Nous saurons également probablement quand sa prochaine mise à jour, iOS 16, sera publiée pour tout le monde. Et cela apportera encore plus de fonctionnalités. Voici un aperçu rapide pour vous aider à démarrer.

Comment effectuer des actions rapides

De nombreuses applications sur iPhone ont des menus cachés appelés Actions rapides. Tout ce que vous avez à faire est de maintenir enfoncée l’icône de l’application pour laquelle vous souhaitez voir le menu Action rapide. Les applications préinstallées sur votre iPhone, telles que les applications Appareil photo, Courrier, Notes, Paramètres, Messages et Téléphone, disposent de ces menus. Leur accès peut vous aider à effectuer rapidement des actions sur les applications. Chaque menu Actions rapides a des fonctions qui ont un sens pour cette application. Il vous suffit d’appuyer et de maintenir enfoncée l’icône sur votre écran d’accueil. Par exemple, si vous maintenez l’icône Notes enfoncée, un menu d’actions rapides apparaîtra qui vous donnera des raccourcis pour rédiger une nouvelle note, créer une nouvelle liste de contrôle, insérer une nouvelle photo, ou numériser un document. Voici à quoi ça ressemble :

Menu Actions rapides pour l’application Notes sur iPhone 13 Pro. Sophie Pitt

Si vous maintenez l’icône de l’application Téléphone enfoncée, un menu Actions rapides s’affichera et vous donnera la possibilité d’afficher votre message vocal le plus récent, de créer un nouveau contact, de rechercher un contact ou d’afficher votre appel le plus récent. Voici à quoi ressemble le menu Actions rapides du téléphone :

Menu Actions rapides pour l’application Téléphone sur iPhone 13 Pro. Sophie Pitt

Comment atteindre le haut de l’écran de votre iPhone sans laisser tomber votre téléphone

Si vous avez de petites mains comme moi, vous avez peut-être remarqué qu’il est difficile d’accéder à toutes les fonctions de votre iPhone d’une seule main. Vous pouvez accéder rapidement aux icônes en haut du téléphone sans vous dégourdir les doigts grâce à une option appelée “Accessibilité”. Cela abaisse l’écran pour que vous n’ayez pas à tâtonner à deux mains. L’accessibilité est désactivée par défaut, alors procédez comme suit pour l’activer : Ouvrez Paramètres.

Appuyez sur Accessibilité.

Choisissez Tactile.

Activez l’option Accessibilité. Maintenant qu’il est activé, utilisez-le en glissant rapidement vers le bas sur le bord inférieur de l’écran. Le mot clé ici est rapidement. Voici à quoi ressemble l’écran une fois que vous avez activé l’accessibilité.

iPhone 13 Pro lorsque l’accessibilité est activée. Sophie Pitt

Je me retrouve à utiliser l’accessibilité lorsque je cuisine d’une main et que j’essaie d’utiliser mon iPhone de l’autre et que je ne peux pas étirer mon pouce jusqu’en haut de mon écran.

Comment utiliser le centre de contrôle

Centre de contrôle iOS 11 Nina Raja | CNBC

Vous savez probablement déjà comment glisser vers le haut depuis le en haut au milieu de votre écran d’accueil. C’est ce qui fait apparaître vos notifications récentes. Mais, si vous venez d’un iPhone avec un bouton d’accueil, vous ne savez peut-être pas que vous pouvez également balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran (ou vers le haut depuis le bas si votre iPhone a un bouton d’accueil). Control Center, qui vous permet d’accéder rapidement aux commandes d’accès aux fonctions courantes. Vous pouvez l’utiliser pour allumer votre lampe de poche, reconnaître une chanson avec Shazam, contrôlez vos lumières intelligentes, activez/désactivez le Wi-Fi ou Bluetooth, lancez la calculatrice et plus encore. Mais vous devez le configurer pour qu’il contienne les bons éléments. Pour gérer ce qui apparaît dans Control Center, procédez comme suit : Ouvrez Paramètres.

Appuyez sur Centre de contrôle.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton vert à côté des options que vous souhaitez voir lorsque vous balayez depuis le coin supérieur droit de votre écran.

Comment utiliser les widgets iPhone

Widget sur l’iPhone Todd Haselton | CNBC

Vous pouvez placer de petites mini-applications, appelées widgets, sur votre écran d’accueil. Mais il y a aussi toute une section cachée dédiée aux widgets. C’est à gauche de votre écran d’accueil, vous y accédez donc en glissant à droite sur votre écran. Vous pouvez le personnaliser avec n’importe quelle application dotée de widgets. J’ai une galerie de photos dans la mienne et une icône qui indique l’autonomie restante de la batterie de mon iPhone et de mon Apple Watch. Je l’utilise également pour un coup d’œil rapide sur mes bagues Apple Fitness, les actualités de CNBC Trending et les cotations boursières. Il existe deux façons d’obtenir des widgets sur cet écran. Pour les widgets Apple intégrés, et une poignée d’autres qui ont été créés sur mesure, procédez comme suit : Balayez vers la droite sur votre écran d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le panneau de widgets avec une barre de recherche en haut.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton “Modifier” de forme ovale en bas.

Appuyez sur le bouton + en haut à gauche.

Choisissez le widget que vous souhaitez ajouter.

Appuyez sur Ajouter un widget. Si vous ne voyez pas le widget que vous souhaitez ajouter, vous devrez peut-être effectuer une étape supplémentaire. Dans ce cas: Après avoir cliqué sur “Modifier”, faites à nouveau défiler l’écran vers le bas et sélectionnez “Personnaliser”.

Là, vous verrez des widgets pour les autres applications que vous avez installées sur votre iPhone. Appuyez sur le bouton vert + pour les ajouter.

Comment tout rechercher sur votre iPhone en même temps

Recherche Spotlight Apple iOS 15 Pomme

Vous pouvez rechercher dans les applications, le Web, les cartes, le dictionnaire, les fichiers et bien plus encore en utilisant le menu de recherche universel de l’iPhone. Vous pouvez l’afficher en glissant vers le bas depuis le milieu de votre écran d’accueil. Vous verrez également des suggestions de Siri pour vos actions les plus courantes. (Rappel : balayer depuis le haut du milieu fera baisser les notifications et balayer depuis le haut à droite fera tomber le Centre de contrôle.)

Comment changer d’application rapidement

Changer d’application sur votre iPhone Todd Haselton | CNBC