Gerwyn Price toutes les affaires alors qu’il cherche à franchir un cap au World Matchplay | Nouvelles des fléchettes

Gerwyn Price cherche à ajouter la prestigieuse couronne World Matchplay à son CV toujours croissant (Image: Lawrence Lustig/PDC)

Gerwyn Price n’a peut-être pas regardé, mais il a attendu. Il ne se permettrait pas de regarder, pas pendant que la campagne de Premier League se déroulait sans le champion du monde là-bas pour essayer d’ajouter à son palmarès.

Le n ° 1 mondial a gardé ses distances à la fois physiquement et mentalement après avoir été exclu en raison d’un test positif pour COVID-19, utilisant plutôt la récréation imprévue pour tracer son assaut sur une seconde moitié du calendrier de fléchettes riche en opportunités.

« Je me considère comme un grand observateur de fléchettes mais je ne pouvais tout simplement pas me supporter, c’était tellement frustrant pour moi, j’ai regardé un ou deux des matchs de Jonny mais c’était tout », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je ne pouvais pas le mettre et je m’occupais, ce n’était tout simplement pas à moi de regarder. Comme vous pouvez l’imaginer, c’était frustrant. »

Le revers de Price a été amorti par peut-être deux points positifs : le premier étant un début de conte de fées pour son compatriote vainqueur de la Coupe du monde et compatriote gallois Jonny Clayton ; le second une montée de feu supplémentaire pour renforcer sa quête déjà effrénée d’argenterie.

Son absence à Milton Keynes a non seulement prolongé l’attente d’être présenté comme le champion du monde en titre sur scène, mais a également perturbé intempestivement son élan à l’oche.

Price veut tout gagner, il s’était habitué à gagner à côté de tout, et soudain il était impuissant.

« J’aime continuer à jouer semaine après semaine et c’est à ce moment-là que vous pouvez jouer de votre mieux et être au sommet de votre jeu, mais arrêter de commencer tout le temps et avoir trois mois de congé pendant que la Premier League se déroulait a été frustrant », a-t-il ajouté. . « Quand je suis absent en Premier League et sur les Pro Tours, c’est mon entraînement de match.

« Je marque probablement mieux que quiconque en ce moment, c’est juste parce que je n’ai pas joué et que je suis un peu rouillé, ces doubles m’ont un peu abandonné. »

Le Gallois a décroché six titres et atteint trois finales, sept demi-finales et six quarts de finale lors de ses 37 dernières apparitions lors d’un événement télévisé. Il a entre-temps gagné 49 et perdu seulement 15 de ses 64 matchs depuis qu’il a battu Gary Anderson en finale du Championnat du monde de fléchettes.

Sa régularité au cours des 12 derniers mois est inégalée, sa trajectoire ascendante implacable, et pourtant il entre dans le World Matchplay en cherchant à renverser une tendance indésirable.

Price arrive à Blackpool après quatre sorties successives au premier tour, une défaite au deuxième tour en 2016 et une défaite en quart de finale à ses débuts en 2015.

Le prix semblait imparable vers la fin de 2020 (Image: Lawrence Lustig)

Le record du monde en matchs de Gerwyn Price An Rond Résultat 2020 1er Perdu 10-7 contre Danny Noppert 2019 1er Perdu 13-12 contre Stephen Bunting 2018 1er Perdu 10-3 contre Joe Cullen 2017 1er Perdu 10-5 contre Phil Taylor 2016 2e Perdu 11-5 contre Adrian Lewis 2015 Quarts de finale Perdu 16-7 contre Peter Wright

Car là où il s’inscrit dans le calendrier scolaire, la pièce maîtresse de Winter Gardens s’est toujours présentée comme une occasion idéale pour Price d’emmener sa femme et ses jeunes filles, mais en 2021, il s’agit strictement d’affaires.

« Je regardais un documentaire sur le football l’autre jour et j’ai écouté Sven-Goran Eriksson et il dit qu’il ne faut jamais mélanger sa vie professionnelle avec sa vie de famille et au cours des deux ou trois dernières années, j’ai toujours emmené ma famille à Blackpool et ça va être un peu différent cette année, je vais être là-haut pour jouer aux fléchettes et ce n’est que du travail, pas de loisir pour moi cette année », a-t-il ajouté.

« Le Matchplay est le seul événement où mes deux filles, ma femme et mon père et ma famille viennent et cela peut vous détourner du travail que vous avez en main et c’est pourquoi je fais les choses un peu différemment cette année .

« Les enfants ne vont pas à l’école à partir de vendredi, ils pourraient donc bien venir avec moi, mais je dois juste me concentrer sur ce que je fais. Évidemment, l’année dernière, c’était le premier événement télévisé sans foule et c’était un peu difficile à obtenir mais je pense que je l’ai mal abordé ces dernières années. Comme je l’ai dit, je dois juste arrêter de mélanger vie professionnelle et vie de loisirs.

« Du côté du jeu, même si je n’ai pas très bien réussi ces dernières années, c’est probablement l’un de mes événements préférés. » Prix ​​prêt pour le retour de Blackpool

Il n’est pas rare que des joueurs prétendent aborder chaque tournoi avec la même mentalité, que ce soit devant des milliers de personnes sur scène ou cachés sur le Pro Tour. Quand Price le dit, vous le croyez.

Il a rappelé cela lors des quatre événements de la Super Series de la semaine dernière, avec une moyenne de 102,15 meilleur jour avant de s’incliner face à Stephen Bunting lors de la finale de lundi, suivi de 102,38 alors qu’il était battu par l’éventuel vainqueur de mercredi, Ross Smith.

« Les gens jouent à outrance pour me battre aussi », a déclaré Price. « J’ai perdu deux matchs où j’ai très mal joué contre Stephen Bunting et Boris (Krcmar), mais avant le match de Stephen Bunting, je ne pense pas être passé sous une moyenne de 103.

« C’est le problème, c’est systématiquement que je tire des moyennes comme ça, puis je vais descendre à 90 et je dois régler ça au cours des deux prochaines semaines, prêt pour le Grand Chelem et les Mondiaux. Si vous glissez une fois que ces garçons sont assez bons pour te renverser.

« Je me fiche de la façon dont les autres jouent, parfois mieux les gens jouent, mieux je joue, cela me donne le meilleur de moi-même. Parfois, quand les gens jouent des bêtises, cela peut vous déprimer. »

Price admet qu’il n’a pas le genre d’entraînement de match qu’il aurait idéalement souhaité, le double lâche ici ou là la semaine dernière peut-être en témoigne. Mais c’est l’étape de l’année qu’il savoure.

Dimitri Van den Bergh a battu Gary Anderson pour remporter son premier titre majeur au Matchplay l’année dernière (Image : Lawrence Lustig/PDC)

Jermaine Wattimena, qui l’attend au premier tour, est devenu un remplaçant tardif après le retrait de Mensur Suljovic. La réaction de Price à un re-jig ? Sans surprise, imperturbable.

« Le fait est que si vous commencez à vous soucier de ce que les autres vont faire, c’est à ce moment-là que vous allez vous tromper », a-t-il déclaré. « Je sais à 100% dans ma tête que je vais gagner, j’ai tendance à prendre chaque match exactement de la même manière, que je joue Jermaine Wattimena, Michael Van Gerwen, Peter Wright, j’y vais pour faire de mon mieux peut et je ne peux pas contrôler tout ce qu’ils font. J’ai juste besoin de me concentrer sur mon propre jeu. «

Price préfère regarder le rugby au football, mais s’est récemment retrouvé à lutter pour profiter de l’action sans foule des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, privilégiant plutôt l’atmosphère bruyante à l’intérieur de Wembley alors que l’Angleterre battait le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020.

Il savoure un dynamisme similaire sur scène à Blackpool, même s’il craint un peu le retour tant attendu à la normalité dardante telle qu’il la connaissait auparavant.

« C’est un peu angoissant parce que nous ne l’avons pas eu depuis si longtemps, mais les garçons de la Premier League qui ont atteint les dernières étapes ont eu le luxe d’avoir une foule là-bas et ils sont déjà réchauffés pour eux , a déclaré Price.

« Je suis assez content de jouer samedi plutôt que lundi quand ils sont tous de retour, juste pour me détendre un peu ! »

« C’est un jeu totalement différent, peu importe le sport, quand vous avez la foule, l’atmosphère, même les garçons qui pratiquent ce sport, cela leur apporte cette énergie supplémentaire. » Price savourant le retour des fans

Après un début d’année quelque peu frustrant, le World Matchplay évoquera également des souvenirs du triomphe de Price à l’Alexandra Palace lorsque John McDonald l’accueillera en tant que champion du monde.

« Je me sens comme un n°1 mondial et un champion du monde mais ça va être un peu mieux maintenant avec la foule et avec John qui m’appelle parce que je n’ai pas encore eu ça où il m’a appelé devant une foule, » il a dit.

« Cette semaine va probablement être un peu plus émouvante que d’habitude et surtout lorsque la Premier League débutera l’année prochaine et que je pourrai le faire devant une foule de Cardiff. Dès que j’ai l’impression qu’il m’appelle devant de la foule, il commencera à s’enfoncer un peu. »

Mais le sentiment se transformera bientôt en acier alors que Price ferme les yeux sur un prix qui ne peut pas lui échapper pour toujours.

« Je suis en tout pour le gagner », a-t-il déclaré. « Si je joue quelque chose comme je l’ai fait ce week-end et que je saisis mes opportunités, je ne pense pas pouvoir être battu. »

