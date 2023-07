Gerwyn Price et Michael Smith éliminés du World Matchplay Darts dans Night of Shocks | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la quatrième nuit du match mondial à Blackpool

Gerwyn Price et Michael Smith sont devenus les derniers grands noms à tomber au World Matchplay Darts alors que Joe Cullen et Chris Dobey sont sortis victorieux lors d’une nuit palpitante à Blackpool.

Le champion en titre Michael van Gerwen a été battu au premier tour par Brendan Dolan et Price et Smith ont tous deux chuté hors du tournoi lors d’un mardi soir tendu d’action Tungsten.

Devant une foule bruyante aux Winter Gardens, « Rockstar » Cullen a gagné 13-11 contre Price dans un thriller à l’envers, tandis que Dobey a couronné une fantastique soirée de fléchettes avec une démolition 11-7 du champion du monde.

Deuxième tour mondial Matchplay : mardi 18 juillet Daryl Gurney 11-4 Gary Anderson Danny Nopert 9-11 Nathan Aspinal Prix ​​Gerwyn 11-13 Joe Cullen Michel Smith 7-11 Chris Dobéy

Joe Cullen bat Gerwyn Price après une fin de match incroyable alors que les deux joueurs semblent s'annuler mais les finitions de la Rockstar l'ont mené jusqu'en quart de finale

Prix ​​Gerwyn a été installé comme favori du tournoi après l’élimination de MVG mais a pris du retard tôt contre Joe Cullenqui a pris une avance de 4-1 après la première séance, réalisant un doublé lors des quatre visites où il a eu l’occasion de le faire.

Le numéro 4 mondial Price a répondu après l’entracte, mais Cullen a terminé la deuxième session avec un coussin de 6-4 après le premier de deux 112 checkouts très importants.

La finition précise de Joe Cullen à la fin de son match – y compris des taureaux consécutifs – contre Gerwyn Price l'a vu se rallier de 10 à 9 pour étourdir le Gallois

Surtout, Cullen a réussi le double quand il en avait besoin, atteignant un taux de réussite de 60%, tandis que Price a lutté toute la nuit à cet égard, et cela s’est avéré être la perte de « The Iceman ».

« Les caisses m’ont gagné le match », a déclaré Cullen. « Moi et Gezzy, nous nous sommes en quelque sorte tirés vers le bas, puis quand l’un de nous a bien joué, l’autre a bien joué – et c’était juste un jeu vraiment amusant.

Joe Cullen mène 6-4 contre Gerwyn Price dans un match serré des 16 derniers contre le Gallois

« Je me suis senti dans le match tout le long, même à 10-8, j’avais l’impression que je pouvais encore gagner parce que je savais que Gezzy ne jouait pas comme il le fait normalement, mais c’est l’un de ceux-là – concentrez-vous sur votre propre jeu et c’est ce que Je l’ai fait et les finitions m’ont définitivement fait gagner le match. »

Price, cependant, n’était pas sur le point de tomber sans se battre et Cullen a raté plusieurs occasions de terminer au 15e match, ce qui a laissé la porte ouverte à Price pour reprendre le match et à partir de là, le favori du tournoi a mis le pied à terre. pour rugir devant 10-8, à une manche de la victoire.

Joe Cullen égalise contre Gerwyn Price en frappant dans le mille après que le Gallois ait raté sa fléchette de match

Le Gallois a ensuite eu une chance de gagner le match à 10-9 mais n’a pas réussi à frapper dans le mille pour éliminer son adversaire et Cullen l’a puni sans pitié.

« Rockstar » a frappé dans le mille pour égaliser le match, puis l’a trouvé une fois de plus pour aller de l’avant et a remporté une victoire palpitante avec une deuxième caisse pivot de 112.

Joe Cullen réagit à son incroyable victoire sur Gerwyn Price alors que la «Rockstar» a remporté le match 13-11 de manière dramatique

Cullen a déclaré: « J’avais l’impression d’avoir bien joué l’autre soir et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise, plus ou moins tout au long du match ce soir, mais ensuite, en fin de compte [at the end] c’est probablement le plus confortable que j’ai été, alors que 112 était plutôt sympa. »

Smith tombe en panne | Dobey : C’était un travail difficile

Chris Dobey choque Michael Smith alors qu'il bat le champion du monde dans les 16 derniers pour atteindre les quarts de finale du World Matchplay

Personne ne peut se reposer tranquillement à Blackpool cette semaine, car les grands noms ne cessent de tomber du tournoi et Michel Smithest la défaite de Chris Dobéy était un cas d’espèce.

Dobey a cependant admis à la fin qu’il ne s’était jamais senti en contrôle du match, malgré sa victoire 11-7 contre Smith.

Encore une fois, la différence est venue du doublement – Dobey a réussi 11 tentatives de paiement sur 16, un taux de conversion magnifique, alors que Smith n’a pu gérer que sept tentatives sur 20.

Un moment charnière est venu lorsque Dobey a produit son plus gros checkout de la nuit, 130, pour relancer le match vers la fin de la deuxième session.

Chris Dobey dit qu'il a l'impression qu'il n'a jamais contrôlé le match malgré l'élimination du champion du monde Michael Smith par 11-7 pour atteindre son premier quart de finale du World Matchplay

« C’était un travail difficile », a admis Dobey. « Je ne sais pas comment je suis arrivé à 5-5. Je ne pense pas que j’aie jamais été dans le match en début de match, mais j’y suis revenu. Et une fois devant, je pense que je ne voulais pas qu’il revienne Alors oui, j’en suis ravi.

« Il y a eu quelques gros coups évidemment sur le taureau. Avec le 130 aussi mais je pense que ma finition a été assez spectaculaire par rapport à ce à quoi je suis habitué. J’ai gagné donc je vais le prendre. »

Daryl Gurney a montré une finition impitoyable en frappant chaque double qui était à sa disposition pour sceller chaque jambe en prenant une avance de rêve 6-0 contre le Flying Scotsman, Gary Anderson.

Daryl Gurney a été massivement impressionnant dans sa victoire sur le vainqueur de 2018 Gary Andersondévidant cinq jambes sans réponse, frappant cinq doubles sur cinq alors qu’il étouffait le populaire Écossais lors de la première séance.

Anderson ne s’est jamais remis et la marche de Gurney vers les quarts de finale a été aussi rapide qu’impressionnante puisqu’il a réussi 11 des 16 tentatives de contrôle dans une victoire 11-4.

La moyenne de fin de match de Gurney de 104,43, bien qu’impressionnante, était peut-être inférieure à ce qu’elle aurait pu être et démentait à quel point il a joué dans une performance très convaincante.

Nathan Aspinall scelle la victoire par 11-9 contre Danny Noppert après que les deux joueurs aient eu du mal à trouver une forme réelle pendant le match

Anciens champions de l’Open d’Angleterre Danny Nopert et Nathan Aspinal ont ensuite été impliqués dans un jeu nerveux où aucun des deux n’avait l’air à l’aise tout au long.

Après une période plus tôt dans le match où les deux joueurs ont eu du mal à conserver leur propre lancer, il y a alors eu un sort où aucun des deux n’a pu façonner un point de rupture.

C’était jusqu’à la 16e manche lorsque Noppert a réussi à former un couple et a raté les deux occasions, mais à la 18e manche, il a fait amende honorable, frappant le double 12 pour égaliser les procédures à 9-9.

‘The Asp’ a répondu avec une pause de 14 fléchettes pour se donner une chance de gagner le match et, après que Noppert ait presque réussi une superbe finition de 115 pour se maintenir dans le tournoi, Aspinall a atteint les sommets pour terminer et a quitté la scène un homme soulagé.

Deuxième tour mondial Matchplay : mercredi 19 juillet Pierre Wright contre Ryan Searle Jonny Clayton contre Dimitri Van den Bergh Brendan Dolan contre Damon Héta Luc Humphries contre Dirk van Duijvenbode

Le deuxième tour se poursuit mercredi aux Winter Gardens, alors que le conquérant de Michael van Gerwen, Brendan Dolan, est de retour en action contre l’Australien Damon Heta.

Deux anciens champions sont également en action alors que Dimitri Van den Bergh affronte Jonny Clayton et Peter Wright affronte Ryan Searle, et Dirk van Duijvenbode affronte Luke Humphries dans ce qui promet d’être une autre nuit d’action intrigante.

Nous sommes de retour pour plus d’action World Matchplay dans les emblématiques Winter Gardens mercredi à 19 heures alors que les meilleures stars du monde s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports Action.