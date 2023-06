Gervonta Davis purgera une peine de prison après avoir déménagé sans l’autorisation du juge pendant sa détention à domicile

Un juge de Baltimore a ordonné au boxeur professionnel Gervonta Davis de purger le reste de sa peine pour délit de fuite derrière les barreaux au lieu de la détention à domicile après avoir déménagé dans un hôtel de luxe, puis dans une nouvelle maison sans l’autorisation du juge, le bureau du procureur de l’État confirmé vendredi.

Le juge du tribunal de circuit de Baltimore, Althea Handy, a condamné Davis le 5 mai à 90 jours de détention à domicile après avoir plaidé coupable à des accusations découlant d’un accident avec délit de fuite en 2020 qui a fait quatre blessés. Mais l’avocat de Davis a indiqué que l’adresse que son client a donnée lors de la condamnation pour avoir purgé sa détention à domicile était trop petite pour le boxeur et son service de sécurité, a déclaré la porte-parole du bureau du procureur de l’État, Emily Witty, dans un e-mail vendredi.

Davis a déménagé à l’hôtel Four Seasons, où une société de surveillance GPS l’a surveillé, puis il y a environ une semaine, Davis a emménagé dans un gratte-ciel au bord de l’eau dans le sud de Baltimore, a déclaré Witty. Handy n’avait donné l’autorisation d’aucun déménagement et, par conséquent, elle a ordonné jeudi à Davis de purger le reste de sa peine de détention à domicile à la prison de la ville, a-t-elle déclaré. La commande a été signalée pour la première fois par The Baltimore Banner.

Les députés qui étaient présents dans la salle d’audience jeudi ont arrêté Davis et l’ont transporté au centre central de réservation et d’admission de Baltimore, a déclaré le shérif Sam Cogen par téléphone.

L’avocat de Davis, Michael Tomko, a confirmé que Davis avait été condamné à purger le reste de sa peine de 90 jours de prison lors d’une audience « improvisée » à 17 heures jeudi, mais il a refusé de commenter davantage, a rapporté The Baltimore Banner. Davis avait déjà reçu l’ordre d’effectuer 200 heures de service communautaire, de suivre un programme au R Adams Cowley Shock Trauma Center de l’Université du Maryland et de participer à un panel d’impact sur les victimes de Mothers Against Drunk Driving.

L’accident de novembre 2020 s’est produit après que Davis, maintenant âgé de 28 ans, a quitté une boîte de nuit du centre-ville de Baltimore dans une Lamborghini 2020 et a allumé un feu rouge, s’écrasant sur une Toyota, selon des documents de charge. Davis, dont le permis de conduire a été suspendu, s’est enfui à l’hôtel Four Seasons avant que les policiers de Baltimore n’arrivent sur le site de l’accident, où les occupants de la Toyota ont subi des ecchymoses, des coupures et des entorses, selon la police.

Davis a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation : avoir quitté les lieux d’un accident impliquant des lésions corporelles, avoir omis d’informer un propriétaire de dommages matériels, avoir conduit avec un permis révoqué et allumé un feu rouge.

Le natif de Baltimore a une fiche de 29-0, avec toutes ses victoires sauf deux par KO. Son combat le plus récent était un match très attendu contre Ryan Garcia à Las Vegas en avril au cours duquel il a tiré au corps au septième round, faisant trébucher Garcia et se mettre à genoux.

Davis a défendu son championnat du monde des poids légers WBA en janvier à Washington, DC Le combat risquait d’être annulé lorsque Davis a été arrêté et accusé de violence domestique fin décembre, avant que la femme qui a appelé la police ne publie une déclaration sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard. disant que Davis « ne m’a fait de mal ni à notre fille ».

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)