Gervonta Davis conserve le titre WBA des poids légers après avoir arrêté Hector Luis Garcia en huit rounds via TKO | Nouvelles de boxe

Gervonta Davis a défendu son championnat du monde WBA des poids légers, battant Hector Luis Garcia par TKO tôt dimanche matin après huit rounds.

Davis a ignoré un départ lent pour passer à 28-0 avec 26 KO et a infligé à Garcia sa première défaite professionnelle lors de son 17e match. Garcia a tenu bon avec Davis tôt mais n’a pas pu répondre à la cloche pour le neuvième tour parce qu’il a perdu la vision de son œil droit.

“Un peu surpris, mais quand je l’ai attrapé, je savais qu’il était blessé, il était très blessé”, a déclaré Davis. “C’est un combattant, donc il ne voulait pas le montrer. Je savais qu’il était blessé, cependant.”

Davis, un natif de Baltimore combattant dans sa deuxième ville natale, doit affronter Ryan Garcia le 15 avril dans l’une des confrontations de boxe les plus attendues de l’année.

“Je serai prêt”, a déclaré Davis. “Je suis prêt pour le combat. Il s’est entraîné, il a parlé et voyons qui est vraiment à ce sujet.”

Image:

Davis a infligé à Garcia sa première défaite professionnelle





Mais d’abord, Tank Davis devait passer par Garcia, le Dominicain qui, selon lui, a gagné sa place grâce à une solide année 2022.

Le combat risquait d’être annulé lorsque Davis a été arrêté et accusé de violence domestique fin décembre, avant que la femme qui a appelé la police ne publie une déclaration sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard disant que Davis ne m’avait fait de mal ni à notre fille.

Davis, qui a été libéré sous caution et a nié les allégations dans un article sur les réseaux sociaux supprimé depuis, a déclaré qu’il ne craignait pas que le combat n’ait pas lieu, affirmant qu’il voulait simplement effacer son nom.

Après que la foule à guichets fermés de 19 731 personnes ait attendu juste avant 1 heure du matin pour le début de l’événement principal, Davis et Garcia ont attendu un peu plus longtemps pour commencer, en commençant par quelques tours à faible événement et très peu de coups de poing lancés.

Davis a trouvé son rythme au quatrième tour, décrochant plusieurs coups et mettant les fans sur leurs pieds.

“J’essayais de le battre mentalement”, a déclaré Davis. “J’essayais de le tromper avec mes mains et avec mes yeux. C’est un combattant talentueux, alors j’ai dû l’appâter.”

Une altercation dans les tribunes au bord du ring a conduit l’arbitre à arrêter l’action au milieu du huitième tour, alors que Davis et Garcia étaient distraits par la perturbation. Le combat a repris pendant plus d’une minute et Davis a fait un spectacle jusqu’à la cloche, décrochant suffisamment de coups pour mettre fin au match.

“Ça se passait bien jusque-là”, a déclaré Garcia par l’intermédiaire d’un interprète. “Parfois, je le mettais dans une mauvaise position, un mauvais état, et je choisissais mes points contre lui pendant le combat. Jusque-là, je pensais que le combat se passait bien.”

Image:

Davis a arrêté Garcia au huitième round





Image:

Davis a fait un saut périlleux arrière sur le poteau de coin pour célébrer sa victoire





Dans le co-long métrage, Jaron ‘Boots’ Ennis a remporté le championnat intérimaire des poids welters IBF par décision unanime contre l’Ukrainienne Karen Chukhadzhian, parcourant la distance pour la première fois de sa carrière pour rester invaincu à 30-0. Le natif de Philadelphie en plein essor n’avait jamais dépassé les six tours auparavant.

“Je suis content d’avoir fait 12 rounds”, a déclaré Ennis. “Je sentais que j’étais dans la meilleure forme. J’ai juste besoin de lancer plus de coups. J’aurais dû le faire sortir d’ici.”

Sur la sous-carte, Roiman Villa a renversé Rashidi Ellis à la cloche au 12e tour et a bouleversé par décision majoritaire dans un éliminateur du titre IBF des poids welters. Ellis a perdu pour la première fois en 25 combats et n’était pas d’accord avec la décision.