Gervonta Davis arrêtée pour violence conjugale

Gervonta Davis a été arrêtée pour violence domestique.

Selon les dossiers d’arrestation du comté de Broward obtenus par FanSided, Gervonta Davis a été arrêtée pour violence domestique.

Son arrestation est qualifiée de “lésion corporelle causée par batterie” et selon le statut est décrit comme « l’infraction de coups et blessures se produit lorsqu’une personne cause intentionnellement des lésions corporelles à une autre personne » et « Une personne qui a déjà été condamnée pour coups et blessures, voies de fait graves ou coups et blessures graves et qui commet une deuxième coups ou blessures ultérieures commet un crime de le troisième degré ».

Selon TMZl’arrestation a eu lieu tard mardi soir ou tôt mercredi matin et il est toujours en garde à vue.

Il n’y a aucun mot sur l’identité de la victime.

Selon les archives en ligne, aucun montant de caution n’a encore été fixé.

Davis doit combattre Hector Luis Garcia le 7 janvier à Washington DC, bien que cela puisse changer.

Ce n’est pas la première fois qu’il a des démêlés avec la justice. En 2020, il a été pris en photo en train d’être “rugueux” avec une femme lors d’un match de basket de célébrités.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour avec plus d’informations lorsqu’elle sera disponible.