Gervonta Davis arrêtée et emprisonnée pour violence domestique en Floride

Gervonta Davis a été arrêté dans le sud de la Floride pour violence domestique et son prochain combat est maintenant en danger.

Davis a dominé le sport de la boxe et tandis que d’autres comme Jake Paul sont venus et ont rendu les choses excitantes, Davis est définitivement roi. Pour les amateurs de boxe, le boxeur a les meilleurs combats et KO, mais ses actions en dehors du ring pourraient faire dérailler son avenir prometteur.

Gervonta Davis arrêtée en Floride pour violence domestique

Selon ESPN, Davis a été arrêté pour violence domestique. L’arrestation a eu lieu à Parkland, Flordia, où le boxeur doit comparaître devant le tribunal ce matin. Les dossiers d’arrestation montrent qu’il a été emprisonné pour violence domestique et coups et blessures causant des lésions corporelles.

On ne sait pas grand-chose de l’incident pour le moment, mais le prochain match de Davis prévu samedi prochain pourrait être dans les limbes. En plus de cette arrestation, Davis devrait également comparaître devant le tribunal de Baltimore en février pour un précédent délit de fuite. L’incident de novembre 2020 allègue que Davis a fui les lieux d’un accident impliquant quatre personnes, dont une femme enceinte. Il fait face à 14 accusations dans cette affaire et à une poursuite civile.

En février 2020, il a été vu en train de battre son ex-petite amie Andretta Smothers et giflé avec une simple accusation de violence domestique.

Smothers avait déjà poursuivi Davis pour violence familiale en août 2016.