Gershon Baskin sur ce qui pourrait être pris en compte dans l’accord de libération des otages du Hamas

Gershon Baskin, qui a contribué à obtenir la libération du soldat israélien capturé Gilad Shalit il y a plus de dix ans, est en contact avec le Hamas depuis samedi. Baskin, directeur de l’Organisation internationale des communautés pour le Moyen-Orient, s’entretient avec Lester Holt sur ce qui pourrait être pris en compte dans un accord entre Israël et le Hamas pour la libération des otages. Nous avons une couverture complète d’Israël ce soir sur « NBC Nightly News with Lester Holt » à 18h30 HE / 17h30 CT.16 octobre 2023