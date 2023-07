Gersbeck du Hertha Berlin quitte le camp alors que la police enquête sur le combat

Le gardien du Hertha Berlin, Marius Gersbeck, a quitté le camp d’entraînement d’été de l’équipe en Autriche après avoir apparemment été impliqué dans une bagarre avec un autre homme qui a ensuite dû être hospitalisé.

Hertha a déclaré lundi que Gersbeck était parti la veille et qu’il ne souhaitait pas faire d’autres commentaires sur la situation pendant que la police enquêtait.

Hertha n’a pas précisé si Gersbeck, 28 ans, qui n’est revenu à Hertha que depuis Karlsruher SC le mois dernier, restera au club après l’incident.

« Le sport et la direction du club vont maintenant évaluer ensemble la situation en interne, en tenant compte des enquêtes en cours », a déclaré le Hertha dans un communiqué.

« Nous ne commenterons pas davantage cette affaire en raison des enquêtes en cours et vous demandons votre compréhension. »

La police de Salzbourg a déclaré dimanche dans un communiqué qu' »un Allemand de 28 ans et un habitant de 22 ans se sont disputés dans une rue de la ville de Zell am See » la nuit précédente. Ils ont ajouté que la dispute « avait dégénéré en une altercation physique », laissant le jeune homme avec des blessures non précisées et qu’il avait été emmené dans un hôpital local.

Hertha a ramené Gersbeck dans le club de sa ville natale pour un montant de 300 000 € (337 000 $). Il a des liens avec les fans ultra du club et était considéré comme une figure d’identification pour l’aider à sortir de sa crise sportive.

Hertha a été relégué de la Bundesliga la saison dernière.