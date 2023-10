Gerry Turner du « Golden Bachelor » revient sur la première nuit folle et le moment surprenant qui l’a « embarrassé »

La star de « The Golden Bachelor », Gerry Turner, a parlé de sa rencontre avec les 22 femmes qui se disputaient son cœur après la première de la série jeudi.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, le veuf de 72 ans a partagé ses réflexions sur les plus grands moments de l’épisode, notamment sa connexion « rapide » avec certaines femmes, l’arrivée en limousine qui l’a « embarrassé » et l’apparition surprise de Jimmy. La tante de Kimmel, Concetta « Chippy » Potenza, 84 ans.

Turner, qui a finalement renvoyé six des candidats chez eux, a déclaré au média que la « variété d’entrées » faites par les femmes était pour lui le point culminant de la soirée.

« C’était une soirée que j’attendais avec impatience depuis si longtemps. J’étais vraiment ravie qu’elle arrive enfin, et c’était extrêmement amusant de voir toutes les femmes sortir des limousines », a déclaré le restaurateur à la retraite.

Conformément à la tradition du « Bachelor », un certain nombre de femmes espérant faire une impression durable sur Turner ont organisé des entrées en limousine accrocheuses avec costumes, accessoires, gags et cascades.

GERRY TURNER, 71 ANS, STAR DE « GOLDEN BACHELOR », ADMET QU’IL A RUPTÉ SA PROMESSE À SA FAMILLE PENDANT LE TOURNAGE

Leslie, 72 ans, a poussé un déambulateur alors qu’elle portait une perruque grise et une chemise de nuit lorsqu’elle a rencontré Turner. L’instructeur de conditionnement physique s’est ensuite redressé, a jeté le déambulateur de côté et a arraché la perruque et la chemise de nuit pour révéler ses longs cheveux bruns et sa robe noire sans bretelles.

April, 65 ans, est arrivée avec un panier d’œufs, puis a dansé autour de Turner en gloussant comme une poule. La thérapeute est ensuite devenue la première candidate à éloigner Turner pour une conversation en tête-à-tête au cours de laquelle elle lui a donné un calendrier fait main qui ne contenait que le mois d’avril et présentait des photos d’elle sur chaque page.

Theresa, 70 ans, a accueilli Turner dans un peignoir avant de lui dire qu’elle portait son costume d’anniversaire puisque c’était son anniversaire. Turner semblait nerveuse alors qu’elle commençait à ouvrir sa robe, mais Theresa a révélé qu’elle portait un body nu en dessous.

Renee, 67 ans, a rencontré Turner dans un survêtement de pom-pom girl et lui a exécuté une routine avec des pompons tandis qu’Edith, 60 ans, a fait éclater une boîte de confettis dorés.

Cependant, Turner a admis que c’était l’entrée de la candidate Sandra qui l’avait laissé « embarrassé ». L’assistante de direction à la retraite, âgée de 75 ans, a déclaré à Turner qu’elle était « terriblement nerveuse » et qu’elle souhaitait utiliser une « pratique zen » pour l’aider à se calmer. Sandra a alors commencé à chanter « F— » à plusieurs reprises pendant que Turner riait.

« Cela m’a gêné », a déclaré Turner au Hollywood Reporter. « J’espérais toujours qu’elle dirait un mot différent, et cela se répétait et se répétait. Alors oui, j’en ai assez dit. »

Cependant, Sandra était l’une des 16 femmes à avoir reçu une rose de Turner à la fin de l’épisode.

La candidate Faith a surpris Turner lorsqu’elle est arrivée au manoir à moto. Turner a fait référence à son entrée en expliquant sa décision de remettre plus tard à l’enseignante du secondaire de 60 ans la « Rose de la première impression ».

« Bien sûr, son entrée sur une moto s’est démarquée », a déclaré Turner. « Plus tard, lorsque je l’ai rencontrée pour une brève conversation, son chant s’est vraiment démarqué. Mais je pense que la raison pour laquelle elle a eu cette première impression de rose était le regard de ces doux yeux marron. C’était vraiment merveilleux. »

Au cours de l’épisode, Turner a embrassé Faith, April et Theresa, à qui il a offert à cette dernière un cupcake pour fêter son anniversaire. Avant la première, Turner a admis qu’il avait rompu une promesse qu’il avait faite à ses filles et petites-filles. Le natif de l’Indiana a révélé qu’il avait précédemment assuré à sa famille qu’il n’embrasserait aucune des femmes la première nuit.

Turner est devenu veuf après le décès soudain de sa femme en 2017 en raison d’une infection bactérienne. Les deux étaient amoureux du lycée et s’étaient mariés en 1974.

Lors de son entretien avec le Hollywood Reporter, Turner a déclaré qu’il ne trouvait pas « du tout surprenant » qu’il soit disposé à explorer ses relations avec les femmes à travers l’affection physique.

« J’étais là pour trouver mon partenaire pour toujours, et j’étais prêt à devenir un peu vulnérable, un peu ouvert », a-t-il expliqué. « Alors, quand certains de ces sentiments m’ont ému et ont ému une autre femme pour quelque chose comme ça, je ne me suis pas retenu. »

Turner a également révélé qu’il avait presque donné à Theresa la première impression de rose. « Certes, il n’y avait rien de négatif dans la raison pour laquelle elle n’a pas reçu la rose », a-t-il déclaré à THR.

Il a poursuivi : « C’est plutôt une déclaration positive à propos du fait que Faith a fait la première impression. Mais avec Theresa, c’était juste derrière – je vais le dire de cette façon. Il y avait un certain nombre de femmes qui ont fait de belles entrées ce soir-là et qui auraient pu a gagné, cette première impression est montée aussi facilement que Faith ou Theresa.

Au cours de l’épisode, la tante Chippy de Kimmel a fait une apparition surprise en tant que candidate bonus, disant à Turner qu’elle était « curieuse ». En entrant dans le manoir et en rencontrant les autres concurrents, tante Chippy a noté : « Ce n’est pas un club vieux de 80 ans, c’est sûr. »

Tante Chippy a ensuite été vue en train de dormir sur un canapé. Turner a déclaré à THR qu’il avait trouvé son camée « très agréable ».

« Elle était vraiment très sportive, non seulement lorsqu’elle est descendue de la limousine, mais aussi plus tard, plusieurs heures plus tard, elle est derrière le manoir, assise sur un canapé », se souvient-il. « Je me suis arrêté brièvement pour lui parler et je l’ai complimenté sur son courage de faire ce qu’elle avait fait, etc. Un moment très agréable avec elle. »

Lors de la première cérémonie des roses de l’émission, Turner a éliminé six candidats, dont Patty James, la mère de Matt James, ancien élève de « The Bachelor ». Turner, qui a admis qu’il redoutait la cérémonie, a fondu en larmes lorsque les femmes sont parties.

Dans son entretien avec THR, Turner a déclaré qu’il était « un peu » surpris par sa réaction émotionnelle après la cérémonie des roses.

« C’était un peu une surprise, mais dans une nuit pleine d’énergie et d’émotion comme celle-là, les sentiments bouillonnent juste sous la surface », a-t-il déclaré.

Turner a poursuivi : « En apprenant à connaître les femmes en tant que groupe et à quel point elles étaient confiantes, posées et bien éduquées, la connexion avec elles a été rapide, et elle était plus profonde que ce que quelqu’un pourrait imaginer en si peu de temps. Donc devoir envoyer Pour certains d’entre eux, le retour à la maison était extrêmement difficile à ce moment-là. »

Bien que Turner ait révélé que la soirée ne s’était terminée qu’à 7h30 le lendemain matin, il se souvenait « d’être encore bien éveillé et plein d’énergie à ce moment-là et d’avoir apprécié l’opportunité d’avoir des conversations ».

« J’ai vraiment aimé ça », a-t-il ajouté.

Cependant, Turner a admis qu’il avait traversé des moments plus difficiles que prévu lors du tournage de la série.

« Je savais que chaque cérémonie des roses serait un moment très difficile. Je suis probablement un soft de toute façon, donc bien sûr, ce furent des soirées et des cérémonies très difficiles », a-t-il déclaré.