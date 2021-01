Gerry et la star des Pacemakers, Gerry Marsden, est décédé à l’âge de 78 ans.

La légende est devenue célèbre en tant que leader du groupe Merseybeat des années 1960, Gerry and the Pacemakers.

L’icône de la pop des années 60, Gerry, était surtout connu pour le tube Vous ne marcherez jamais seul, mais ils ont eu une série de succès énormes et étaient l’un des plus grands groupes de leur génération.

Leurs chansons à succès comprenaient Ferry Cross The Mersey, I’ll Be There, How Do You Do It? et j’aime ça.

On se souvient d’eux pour avoir été le tout premier acte à atteindre le numéro un des charts britanniques avec leurs trois premiers single.

Le présentateur de radio et copain de Liverpool, Pete Price, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux avec un hommage affectueux à son ami.









Gerry est mort après avoir souffert d’une infection au cœur.

Pete a accompagné son hommage d’une heureuse photo du couple sur Twitter.

Il a écrit: «C’est avec un cœur très lourd après avoir parlé à la famille que je dois vous dire que le légendaire Gerry Marsden MBE après une courte maladie qui était une infection dans son cœur est malheureusement décédé.







(Image: Mirrorpix)



« Envoi de tout l’amour du monde à Pauline et à sa famille. Tu ne marcheras jamais seul. »

Au cours de sa carrière de haut vol, Gerry a connu près de 60 ans de tournées.

Il a formé Gerry and the Pacemakers avec son frère Fred, Les Chadwick et Arthur McMahon.







(Image: Getty Images)



Ils ont fait leur marque dans la sphère musicale en tant que rivaux des Beatles au début de leur carrière.

Les deux groupes ont joué devant des foules à Liverpool et à Hambourg.

En plus de la musique, le musicien était une personnalité de la télévision.







(Image: WireImage)



La star a annoncé sa retraite et s’est retirée du monde du showbiz en novembre 2018.

Gerry laisse dans le deuil sa femme Pauline Marsden et leurs deux filles Yvette et Victoria.

Le couple s’est marié en 1965.

Les réseaux sociaux regorgent d’hommages à la légende de la musique.