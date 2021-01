Marsden était connu pour sa reprise de la chanson « Vous ne marcherez jamais seul » de la comédie musicale « Carousel ». C’est devenu l’hymne de l’équipe de football de sa ville natale, le Liverpool FC.

« La voix de Gerry a accompagné nos plus grandes soirées. Son hymne a lié les joueurs, le staff et les fans du monde entier, contribuant à créer quelque chose de vraiment spécial », a déclaré le Liverpool FC dans un communiqué. « Chanté à des moments de célébration et de compassion, l’interprétation de Gerry de Vous ne marcherez jamais seul sera à jamais inextricablement liée au club qu’il aimait. »

Parmi les autres succès, citons « Ferry Cross the Mersey » et « Don’t Let the Sun Catch You Crying ».