Gerry Adams déclare que les appels au Sinn Féin pour qu’il boycotte sa visite aux États-Unis à l’occasion de la Saint-Patrick sont “incohérents”

M. Adams, l’ancien président du Sinn Féin, s’exprimait vendredi soir lors d’une collecte de fonds pour un parti électoral local au club Naomh Fíonnbarra GAA, dans la circonscription de Mme McDonald’s Dublin Central.

Mme McDonald, qui a interviewé M. Adams pendant près d’une heure, a décrit son prédécesseur comme « notre ami, notre inspiration, notre leader » au début de l’événement.

Elle a déclaré que les relations entre l’Irlande et le Sinn Féin avec les États-Unis sont « plutôt compliquées », déclarant à Adams : « D’un côté, une énorme solidarité et tout à fait du bon côté de notre processus de paix et pourtant très du mauvais côté en ce qui concerne Palestine.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald

“Je vous pose cela parce que c’est un peu un sujet de discussion au sein de notre mouvement ; les gens y réfléchissent.”

Alors que le Sinn Féin appelle à boycotter les visites prévues à Washington DC pour la Saint-Patrick en mars, suite aux bombardements israéliens sur Gaza, M. Adams a déclaré que ces appels étaient incohérents.

“Certaines personnes disent que les dirigeants du Sinn Féin ne devraient pas affronter le système politique américain”, a-t-il déclaré.

“Ils ne disent pas que nous ne devrions pas rencontrer le système politique britannique. Les Britanniques sont impliqués jusqu’au cou.”

M. Adams a déclaré qu’il avait déjà déclaré à l’administration américaine qu’il n’était pas d’accord avec elle sur des questions telles que Cuba, l’Irak et l’Afghanistan.

«Nous ne sommes donc pas d’accord avec la politique étrangère américaine, et nous ne devrions pas non plus le faire. Ce qui est important pour nous aux États-Unis, c’est l’Amérique irlandaise », a-t-il déclaré.

“C’est ce qui est important. Il est évidemment important d’amener l’administration locale à adopter les positions positives qu’elle a adoptées dans notre processus de paix.

“Disons que nous avons décidé ‘nous n’y allons pas’ et que Mary Lou ne se rendra pas à Washington… eh bien, qu’est-ce qu’on fait ?”

Il a déclaré que « les personnes sérieuses impliquées dans la lutte, en particulier celles qui sont impliquées dans les luttes de libération nationale, comprennent que votre propre lutte, qu’elle soit internationaliste, doit être votre objectif principal ».

Il a ajouté : « Ils s’attendront donc à ce que vous souleviez leurs problèmes et nous devrions le faire. Ils s’attendraient à ce que vous les souteniez, et c’est ce que nous devrions faire.

“Mais ils ne s’attendraient pas à ce que nous fassions quoi que ce soit – pas plus que nous ne nous attendions à ce qu’ils fassent quoi que ce soit – qui ferait reculer notre propre lutte.

«Je pense donc que c’est la journée de l’Amérique irlandaise, elle pourrait être dominée par ce qui se passe à Washington.

“Ce sont ces gens qui ont soutenu notre lutte pendant des siècles… et nous devrions prendre contact avec eux et nous ne devrions pas les perdre parce que ce sont eux qui ont maintenu les présidents dans le respect de l’accord du Vendredi Saint, du processus de paix et tout le reste. le reste.”

Mme McDonald a déclaré que, selon elle, la question palestinienne se trouve à un « point de basculement diabolique » et a salué les conclusions provisoires de la Cour internationale de Justice de La Haye qui ont ordonné à Israël d’empêcher que des actes de génocide ne se produisent vendredi dernier.

L’événement festif était largement axé sur la longue carrière de M. Adams, l’Accord du Vendredi Saint et ce qu’il a décrit comme la « transformation » de la participation à un conflit armé au processus de paix.

« Même si le Sinn Féin était une organisation très bonne, très décente et très travailleuse, il était fondamentalement le cousin germain de l’armée et ce sont les actions armées qui donnaient le ton », a-t-il déclaré aux participants.

Leur conversation a été chaleureuse et souvent légère, Mme McDonald affirmant qu’elle avait toujours été frappée par la relation de M. Adams avec les habitants du centre-ville nord de Dublin.

“Il n’y a personne de plus heureux que Gerry Adams quand un Dub soulève Sam Maguire”, a-t-elle plaisanté.

M. Adams a rappelé comment, lorsqu’il était TD, il utilisait son vélo pour se rendre à Leinster House et qu’un jour, alors qu’il y arrivait à vélo, un autobus scolaire le suivait en criant : “Uh-ah, monte le ‘Ra” – une remarque ce qui a suscité les rires et les applaudissements du public.

Il a déclaré que Leinster House n’était « pas un bon système », critiquant les « chiens tweedle-dum-tweedle-dee, hochant la tête » du Fianna Fáil et du Fine Gael.

Mme McDonald a déclaré à M. Adams qu’il avait l’air « assez facile » lorsqu’il est entré dans Leinster House pour la première fois en 2011.