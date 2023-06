Gerrit Cole s’enflamme avec les Mariners pour des bouffonneries entre les terrains

L’as des Yankees de New York Gerrit Cole avait un message pour Jose Caballero et les Mariners de Seattle : ramenez vos bouffonneries à la pirogue avec ce retrait au bâton.

Le lanceur des Yankees de New York Gerrit Cole a brillé en 7,1 manches lors du match d’ouverture de la série contre les Mariners de Seattle. Cole n’a accordé que quatre coups sûrs et un point, lançant 105 lancers dans un 3-1 la victoire pour les Yankees. Une solide performance de leur partant numéro un était exactement ce dont les Yankees avaient besoin pour briser une séquence de quatre défaites consécutives.

Un point culminant de la performance de Cole a été un retrait au bâton qui a mis fin à la 7e manche. Le joueur de deuxième but des Mariners, Jose Caballero, a pris le relais avec deux retraits au 7e. Caballero s’est éloigné de la surface après une frappe appelée qui était hors de la zone de frappe, au grand mécontentement visible de Cole. Après avoir frappé une fausse balle, Caballero a retourné sa batte, l’a attrapée et l’a fait tourner. Caballero a pris son temps pour entrer et sortir de la boîte, en particulier après avoir utilisé son temps mort.

Michael Kay a noté sur l’émission YES que Caballero joue à des jeux en entrant dans la boîte. Certains frappeurs aiment utiliser l’horloge de hauteur à leur avantage dans l’espoir de secouer un lanceur. Le frappeur doit être dans la surface avec huit secondes restantes au chronomètre. Les bouffonneries de Caballero étaient dans les règles, mais il sait comment appuyer sur les boutons d’un lanceur.

L’as des Yankees Gerrit Cole a envoyé un message aux Mariners de Seattle

Les bouffonneries entre les lancers de Caballero au marbre n’ont pas été appréciées par l’as des Yankees. Sachant que les mouvements de Caballero étaient destinés à le distraire, Cole a décidé de faire un point. Il a envoyé par avion une balle rapide au-dessus de la tête de Caballero, lui faisant savoir que deux pourraient jouer à ce match.

Sur le lancer suivant, une balle rapide de 98 mph, Caballero a frappé en se balançant. Cole a été gonflé par le retrait au bâton. Alors qu’il quittait le monticule et se dirigeait vers l’abri des Yankees, Cole regarda longuement Caballero, puis agita son doigt en direction de l’abri des Mariners.

Gerrit Cole était frustré par les bouffonneries de Jose Caballero entre les lancers. Cole a répondu en lançant son lancer le plus rapide de la nuit, en en lançant un autre au-dessus de sa tête, puis en le mordillant après l’avoir frappé. pic.twitter.com/9lFaMmhSTo – Jomboy Media (@JomboyMedia) 21 juin 2023

Après le match, Cole a été interrogé sur le Caballero au bâton et ses actions après le retrait au bâton. Le doigt remuant était en réponse au directeur des Mariners, Scott Servais. Dans son interview d’après-match, Cole a révélé: « Leur manager avait des mots de choix pour moi en sortant du terrain et il agitait son doigt vers moi, alors j’ai agité mon doigt vers lui. » Il a noté que c’était le première fois un entraîneur adverse lui a pointé du doigt.

Cole a quitté le match avec un retrait en huitième. Il a donné aux Yankees une performance audacieuse pour redresser le navire après avoir été balayé par les Red Sox de Boston au cours du week-end. Cole a une fiche de 8-1 en 16 départs cette saison avec une MPM de 2,64.

Ne plaisante pas avec l’as des Yankees. Message délivré.