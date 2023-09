Gerrit Cole renforce le cas de Cy Young avec un joyau en huit manches alors que les Yankees battent les Blue Jays

Gerrit Cole a retiré les 16 premiers frappeurs et a lancé huit manches exceptionnelles pour renforcer ses références au Cy Young Award alors que les Yankees de New York sont restés au-dessus de 0,500 avec une victoire de 5-3 sur les Blue Jays de Toronto jeudi soir.

Cole (14-4) a accordé un point et deux coups sûrs lors de sa plus longue sortie depuis qu’il a réussi un blanchissage de deux coups sûrs contre le Minnesota le 16 avril. Il en a retiré neuf, n’en a pas marché et a accordé deux baserunners tout en abaissant sa meilleure MPM de l’AL à 2,75.

Cole a remporté sa quatrième décision consécutive depuis qu’il a été marqué pour six points lors d’une défaite de 8-1 contre Boston le 19 août. Il a également accordé deux points ou moins pour la 25e fois, le meilleur des ligues majeures cette année, et s’est amélioré à 8-3 après un Défaite new-yorkaise.

Cole a atteint 200 manches pour la deuxième saison consécutive et la sixième fois au total. Il est également le seul lanceur à atteindre ce record en cinq saisons depuis 2017.

Jake Bauers a réussi un circuit de trois points quatre frappeurs contre Jose Berríos (11-11), Aaron Judge et Estevan Florial ont ajouté des doubles RBI et les Yankees ont évité un balayage de trois matchs.

Toronto a vu sa séquence de cinq victoires consécutives stoppée et a un demi-match d’avance sur le Texas et Seattle pour la deuxième des trois places de wild card de la Ligue américaine.

Cole a perdu son jeu parfait sur son 69e lancer lorsqu’Alejandro Kirk a doublé au centre droit. Après avoir autorisé le coup sûr, Cole a retiré Kevin Kiermaier et son ancien coéquipier de Houston, George Springer, à la retraite.

Cole a obtenu deux autres retraits au septième en attisant Bo Bichette et Davis Schneider pour terminer la manche à 88 lancers.

Cole a accordé son deuxième coup sûr lorsque Matt Chapman a amorcé le huitième avec un double. Chapman a mis fin au blanchissage en marquant sur un terrain sauvage, mais Cole a retiré Whit Merrifield et Kirk pendant que Clay Holmes s’échauffait.

Holmes a accordé deux points en neuvième sur un choix de défenseur RBI du frappeur de pincement Vladimir Guerrero Jr et une erreur défensive de Gleyber Torres.

En essayant d’éviter leur première saison perdante depuis 1992, les Yankees sont passés à 78-77 avec neuf matchs à jouer et ont évité d’être balayés à domicile par Toronto pour la deuxième fois en trois saisons.

Berrios a accordé quatre points et sept coups sûrs en 5 2/3 de manches.

Reportage de l’Associated Press.