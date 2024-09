Gerrit Cole lance neuf manches contre les Athletics, les Yankees gagnent en 10

Pris dans le collimateur des discussions sportives brûlantes toute la semaine, le droitier a tourné la page en limitant les Athletics à un point sur deux coups sûrs, en accordant un but sur balles et en retirant sept frappeurs sur des prises. Cole a déclaré qu’il avait bénéficié « d’une combinaison de leur agressivité et de bons lancers exécutés en début de compte ».