Gerrit Cole des Yankees se retire du contrat, selon la source : comment New York pourrait l’empêcher de tester l’agence libre

NEW YORK — L’as des Yankees de New York, Gerrit Cole, s’est retiré de son contrat de neuf ans d’une valeur de 324 millions de dollars, a confirmé une source de la ligue..

Mais il y a un problème avec son potentiel d’agence libre.

Les Yankees peuvent annuler la non-participation de Cole en ajoutant une 10e année et 36 millions de dollars supplémentaires à son contrat actuel, ce qui rétablirait son statut de lanceur le mieux payé du baseball en termes de dollars totaux après que le partant des Dodgers de Los Angeles, Yoshinobu Yamamoto, ait signé un contrat de 325 millions de dollars. contrat la dernière intersaison.

Il est largement prévu que les Yankees ne permettront pas à Cole de tester le libre arbitre, compte tenu de son importance pour la franchise aux côtés d’Aaron Judge. Le propriétaire Hal Steinbrenner s’engage fréquemment avec les deux joueurs pour avoir un aperçu de la dynamique du club-house.

Si les Yankees choisissent d’annuler sa clause de non-participation, le solde restant du contrat de Cole serait de cinq ans et 180 millions de dollars. On pourrait affirmer que laisser Cole partir pourrait être une décision stratégique pour l’organisation.

À 34 ans la saison prochaine et ayant subi une blessure au coude cette année, il y a une incertitude quant à savoir si Cole obtiendrait un contrat de cette ampleur s’il devait entrer en agence libre. Sa vitesse et ses taux de swing et d’échecs ont diminué cette saison, potentiellement en raison des effets persistants de son problème de coude à l’entraînement de printemps ou de la progression naturelle du vieillissement.

Si les Yankees décident de laisser partir Cole, ils pourraient explorer d’autres options, comme l’as des Orioles de Baltimore Corbin Burnes, qui a quatre ans de moins et également disponible en tant qu’agent libre.

En fin de compte, cependant, on s’attend à ce que les Yankees annulent sa non-participation, conservant leur meilleur lanceur partant plutôt que de lui permettre de quitter l’organisation.

Ce que cela signifie pour les Yankees

Au début de la saison, il semblait évident que Cole se retirerait de son accord.

Ensuite, la blessure au coude et son nombre de lancers curieusement faible lors de ses quatre premiers départs en séries éliminatoires ont assombri l’idée pour certains. Les Yankees vont-ils bluffer Cole ?

Avant de se retirer, Cole devait gagner 144 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Est-ce qu’il l’aura ailleurs ? Et d’une équipe pour laquelle il veut jouer ?

Cole fait partie intégrante de la culture des Yankees. Lors de sa conférence de presse d’introduction, il a révélé la pancarte en carton qu’il avait apportée avec lui à un match des World Series lorsqu’il était enfant. Il disait : « Fan des Yankees aujourd’hui, demain, pour toujours. » Il est très peu probable que Cole veuille mettre fin à son mandat avec les Yankees, mais cela vaut au moins la peine pour lui d’explorer son option.

Et rappelez-vous : l’option de 10e année n’est pas la seule façon de fournir une fin heureuse aux Yankees et à Cole. Les parties pourraient convenir d’autre chose – par exemple, un accord avec une valeur moyenne annuelle inférieure mais un paiement total plus élevé – qui bénéficierait à toutes les deux. Cole ne veut sûrement pas rendre plus difficile la poursuite de Juan Soto par les Yankees. — Brendan Kuty, écrivain battu des Yankees

