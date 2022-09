Gerrard, Tuchel et Rodgers sont des managers de Premier League en danger d’être les prochains à être limogés

La semaine a été mauvaise pour Steven Gerrard et c’est sur le point d’empirer pour le manager d’Aston Villa. Avec son équipe en difficulté dans les trois derniers après quatre défaites en cinq matches de championnat cette saison, Villa doit maintenant affronter Manchester City et Erling Haaland alors qu’ils tentent d’arrêter la pourriture.

Gerrard subit une pression croissante à Villa Park et sa réputation de l’une des plus grandes stars de l’ère de la Premier League n’offrira aucune protection à l’ancien capitaine de Liverpool et d’Angleterre si les résultats continuent d’aller à l’encontre de son équipe.

Scott Parker a déjà perdu son emploi à l’AFC Bournemouth, quatre matchs après le début de la campagne, après avoir guidé le club vers la promotion du championnat la saison dernière. Perdre 9-0 à Liverpool samedi dernier a été la goutte d’eau pour les propriétaires de Bournemouth qui en avaient assez des critiques publiques de Parker sur le recrutement des joueurs du club.

“Afin que nous puissions continuer à progresser en tant qu’équipe et en tant que club dans son ensemble, il est inconditionnel que nous soyons alignés dans notre stratégie pour gérer le club de manière durable”, a déclaré le propriétaire de Bournemouth, Maxim Demin. “Nous devons également faire preuve de confiance et de respect les uns envers les autres. C’est l’approche qui a apporté tant de succès à ce club dans l’histoire récente, et une approche que nous ne changerons plus à partir de maintenant.”

L’inquiétude de Parker concernant un manque d’investissement était compréhensible étant donné que Bournemouth n’avait dépensé que 24 millions de livres sterling cet été, avec seulement le transfert gratuit Ryan Fredericks ajoutant une expérience éprouvée en Premier League à une équipe promue. En tant que plus petit club de la première division, l’ancien manager de Fulham aurait également su que les finances seraient serrées et combiner de mauvais résultats avec des critiques du plan du propriétaire n’allait jamais donner un résultat positif.

Chaque manager sait que sa maîtrise du travail est directement liée à ce qui se passe sur le terrain. Les mauvais résultats sont le facteur le plus corrosif, mais cela n’aide pas non plus lorsque des managers éprouvés tels que Mauricio Pochettino et Sean Dyche sont au chômage et prêts à offrir à un propriétaire de club mécontent la possibilité de changer.

Pochettino et Dyche peuvent faire appel à des clubs à des extrémités différentes de la table avec des objectifs contrastés, mais leur disponibilité signifie que les managers pourraient avoir moins de temps qu’ils ne le pensent pour renverser une situation difficile. Cette réalité et l’incertitude de l’impact d’une Coupe du monde d’hiver sur cette saison signifient que les managers regardent anxieusement par-dessus leur épaule plus tôt que jamais.

Gerrard, qui a gagné son transfert à Villa en novembre dernier en remportant la Premiership écossaise avec les Rangers en 2021, n’est pas le seul patron de Premier League à ressentir la chaleur à ce stade incroyablement précoce de la saison.

Thomas Tuchel invite à l’examen à Chelsea, non seulement avec des résultats indifférents qui voient le club assis en milieu de tableau avec deux défaites et un match nul sur ses cinq matchs, mais aussi parce que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n’a cessé de remettre en question les performances de ses joueurs ayant initialement soulevé des inquiétudes lors de la pré-saison.

La frénésie de dépenses estivales de Chelsea de 240 millions de livres sterling sous leurs nouveaux propriétaires a également augmenté l’attente et la pression sur Tuchel pour livrer.

Brendan Rodgers est un autre manager de haut niveau qui s’inquiétera des résultats et des performances avec Leicester City. Avant le choc de jeudi avec Manchester United, les Foxes sont en bas du tableau, avec un point en quatre matchs. Rodgers a vu les joueurs clés Kasper Schmeichel et Wesley Fofana quitter le King Power Stadium cet été et jusqu’au jour de la date limite, aucune signature hors champ senior n’avait été faite (Wout Faes a depuis rejoint le Stade de Reims), mais malgré les restrictions financières qui ont fait son travail tellement plus difficile, l’ancien patron de Liverpool et du Celtic est celui qui sera sur la ligne de tir si les résultats ne s’améliorent pas.

La façon dont Gerrard, Tuchel et Rodgers gèrent leurs problèmes de recrutement respectifs cet été pourrait être cruciale pour leur propre attente d’emploi dans les semaines à venir.

Villa a dépensé un peu moins de 50 millions de livres sterling et a déjà perdu l’été en signant Diego Carlos à cause d’une blessure au tendon d’Achille à long terme. Avec Gerrard réalisant son souhait de conclure un contrat de 18 millions de livres sterling pour Philippe Coutinho, il a vraiment besoin que l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de Barcelone livre pour éviter les questions sur son jugement, en particulier avec un record qui montre maintenant que Villa a perdu exactement la moitié de leurs 34 matchs. sous sa direction.

Tuchel pourrait sembler avoir remporté le mercato en convainquant le nouveau propriétaire Todd Boehly d’engager un investissement record, mais malgré les dépenses massives de Chelsea, les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner ont laissé l’équipe à court de buteurs et cela se confirme déjà. l’équipe n’ayant marqué que cinq buts en six matchs jusqu’à présent.

Tuchel n’a jamais hésité à exprimer son opinion sur des questions sur et en dehors du terrain, alors surveillez cet espace si Chelsea ne parvient pas à trouver une certaine cohérence.

Et Rodgers fait face à une période difficile à venir avec une équipe épuisée qui souffre de blessures à des joueurs clés. Les propriétaires de Leicester ont toujours été considérés comme parmi les plus sensés et les plus solidaires de la Premier League, mais même Claudio Ranieri, l’homme qui a remporté son incroyable titre de Premier League en 2015-16, a été licencié moins d’un an plus tard parce que le club se battait. contre la relégation. Si Rodgers est incapable de sortir rapidement l’équipe des trois derniers, ses perspectives seront sombres.

Mais avec Bournemouth revendiquant déjà la distinction peu enviable d’être le premier club de Premier League à licencier son manager cette saison, cela facilitera la conversation dans d’autres salles de réunion lorsqu’un manager est sous pression.

Gagner est le seul moyen de rester dans un emploi, mais les managers doivent également éviter de chercher des excuses si les choses tournent mal, car perdre et se plaindre sont une voie garantie pour se retrouver sans emploi.