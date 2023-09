Gerrard révèle le plus grand regret de Liverpool et s’en prend à son ancien entraîneur

Steven Gerrard a parlé de son seul changement concernant son séjour à Liverpool. Ce faisant, il a lancé un coup cinglant à Brendan Rodgers.

Le légendaire milieu de terrain a joué un rôle important dans le succès du club tout au long de ses 17 années là-bas. Il a disputé près de 700 matches avec les Reds jusqu’à son départ en 2015. Pendant cette période, il les a aidés à remporter l’UEFA Champions League et de nombreux autres championnats.

Après un parcours brillant à Liverpool, Gerrard a eu le cœur brisé de partir pour le club MLS LA Galaxy. L’équipe du Merseyside était prête à prolonger d’un an le contrat de l’Anglais, mais il a décliné l’offre.

Brendan Rodgers, alors manager de Liverpool, l’a informé qu’il verrait moins d’action au cours de la saison à venir. Jurgen Klopp a remplacé Rodgers en tant qu’entraîneur quelques mois après le départ de Steven Gerrard du club et s’est immédiatement mis à améliorer la fortune de l’équipe.

Steven Gerrard frappe à Liverpool sous Brendan Rodgers

Le joueur de 43 ans souhaite désormais rester à Liverpool pendant une autre saison afin de continuer à travailler avec Klopp. Gerrard a fait ces remarques dans une vidéo TikTok partagée par The Anfield Wrap : « J’étais dévasté. J’ai évidemment pris la décision de ne pas signer une prolongation d’un an pour aller en Amérique, alors que si j’avais accepté la prolongation, j’aurais peut-être eu six mois sous la direction de Jurgen Klopp.

« Mais étant évidemment sous la direction de Brendan à l’époque, on m’a dit que mon temps de jeu allait diminuer de moins en moins. Je ne voulais pas être remplaçant pour Liverpool, je ne voulais pas être un joueur de l’équipe.

« Je sentais toujours que j’étais le meilleur milieu de terrain à l’époque. Mais avec le recul, si j’avais su ce qui allait se passer, j’aurais signé à 100% la prolongation d’un an et j’aurais supporté quatre ou cinq mois de Brendan pour obtenir six mois de Klopp, c’est sûr. »

Gérard révèle les regrets de Klopp

Gerrard a exprimé son intérêt à quitter le banc sous Klopp plus que sous Rodgers.

« Laissez-moi vous dire maintenant, j’aurais été le meilleur remplaçant de Jurgen Klopp parce que mon style et son style, comment je jouais et ce qu’il recherchait des joueurs en termes de pressing, d’attaque pour les équipes et d’agressivité, j’aurais pu lui donner ça. pendant 15 à 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peut-être une fois toutes les deux semaines. J’aurais pu lui donner ça pendant six mois et au-delà. Je me serais obligé à donner ça.

PHOTO : IMAGO/PA Images