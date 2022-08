Gerrard prêt à gérer la pression des luttes de Villa

Londres (AFP) – Le patron d’Aston Villa sous le feu, Steven Gerrard, a insisté mardi sur le fait qu’il ne se cacherait pas de la pression d’essayer de renverser la saison de son équipe en difficulté.

Gerrard se bat pour sauver son emploi après avoir été hué par les fans de Villa après la défaite 1-0 de dimanche à domicile contre West Ham.

La troisième défaite de Villa en quatre matches de Premier League a ajouté à la pression sur l’ancienne star de Liverpool Gerrard après ses résultats médiocres après son arrivée à Villa Park la saison dernière.

Le joueur de 42 ans a été salué comme une nomination impressionnante lorsqu’il a remplacé le limogé Dean Smith, après avoir mis fin à la domination du Celtic sur la Premiership écossaise sous son règne de manager des Rangers.

Mais Gerrard n’a depuis remporté que 11 de ses 31 matches de championnat en tant que patron de Villa et il sait que la pression monte avant la visite de mercredi aux dirigeants d’Arsenal.

“Vous vous en sortez en retournant vos résultats”, a déclaré Gerrard aux journalistes.

«Nous avons déjà montré qu’après un patch difficile, nous pouvons le surmonter et assembler des patchs de jeux d’une manière différente et monter dans ce tableau.

“J’ai traversé des moments difficiles en tant que joueur et dans mon court règne de manager. J’ai été confronté à des défis, à la chaleur et à la pression, et je vais l’accepter et le prendre sur mes épaules.

“Il n’y a personne de plus déterminé que moi à changer cette situation actuelle.

« Je vois cela comme un défi intéressant pour moi dans cette situation et je ne reculerai devant rien. Je vais y faire face et essayer de le réparer.

Villa a suivi son voyage à l’Emirates Stadium avec un match à domicile contre les champions de Manchester City samedi.

Les défaites dans ces deux matchs pourraient laisser Gerrard au bord du sac et il a appelé les joueurs de Villa à relever le défi.

“J’ai dit aux joueurs après le match (West Ham) que nous n’avions pas commencé la saison comme nous l’aurions voulu, mais nous avons le choix entre entrer dans une coquille et nous apitoyer sur notre sort et les résultats continuent ou nous avançons ,” il a dit.

“Je veux que mes joueurs seniors et tous mes joueurs avancent. J’ai une croyance et une confiance totales en ces joueurs.

“Nous avons besoin de nos joueurs dans la meilleure forme possible pour nous donner une meilleure chance d’obtenir des résultats.

“Arsenal était lui-même dans cette situation il y a 12 mois quand il n’a pas très bien commencé la saison.

“Ils ont commencé avec un record de 100%, mais pour moi, c’est une opportunité fantastique et un grand défi pour moi et mes joueurs d’essayer de gâcher cela.”