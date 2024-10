Gerrard mène les 118 pour sauver une pom-pom girl tordue dans un aperçu de la saison 8 du « 9-1-1 » [Exclusive]

Saison 8 de 9-1-1 est en bonne voie et a déjà opposé les 118 à des défis sans précédent, de la gestion d’un « bee-nado » de plus de 22 millions d’abeilles tueuses à Athena Grant (Angela Bassett) jouant le héros en effectuant un atterrissage d’urgence avec un avion de ligne rempli de passagers. Les urgences ne sont pas non plus près de ralentir à l’approche de l’épisode 4, intitulé « No Place Like Home ». Collider s’associe une fois de plus à ABC pour partager un aperçu exclusif du grand désastre de ce soir en tant que capitaine Gerrard (Brian Thompson) mène l’équipe sur le terrain de football d’un lycée. Une vilaine collision entre des joueurs de football et une pom-pom girl laisse les intervenants avec une blessure grave à gérer qui pourrait retourner quelques estomacs – voire quelques torses.









Alors qu’ils entrent sur le terrain dans le clip, Gerrard brise la glace en demandant à Buck (Olivier Stark) s’il a « déjà joué à n’importe quelle peau de porc » au lycée, ce à quoi l’officier révèle qu’il était autrefois un ailier rapproché, un peu comme un certain autre Ryan Murphy étoile, Travis Kelce.

La discussion sur le football prend fin brusquement lorsque le préparateur physique de l’école s’approche et explique que ce qu’ils vont voir va au-delà des tâches typiques de l’EMT. Tout le monde reste abasourdi un instant lorsqu’ils arrivent sur Weston, la pom-pom girl. dont la terrible collision a laissé sa moitié inférieure tordue à 180 degrés dans la direction complètement opposée à son torse. La situation est désastreuse car on entend ses os craquer lorsqu’il essaie de regarder les policiers et les artères du bassin pourraient être en danger. Bien que la plupart des 118 n’aient jamais rien vu de pareil en dehors des manuels de médecine, Eddie (Ryan Guzman) son expérience en Afghanistan l’a exposé à de telles blessures, ce qui lui a valu l’honneur de prendre la tête de Gerrard pendant que « l’ailier serré » effectuait le tri.





Bien que la blessure tordue de la pom-pom girl soit au cœur de l’épisode 4, il y a encore du drame à vivre. Poule (Aisha Hinds) et Karen (Tracie Thoms) se battent toujours pour récupérer leur licence d’accueil, et ils pourraient enfin être sur le point de la récupérer. Cependant, juste au moment où ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel, un autre obstacle se présente et met une fois de plus leurs efforts en péril. Les urgences bizarres continuent également à se produire, car l’équipe est chargée de répondre à un appel de détresse pour retrouver une femme terrorisée par un tigre de 400 livres ! C’est l’un des obstacles les plus difficiles à relever pour l’équipe, montrant que la saison 8 n’est pas prête à cesser de faire monter les enjeux et à devenir bizarre avec eux en cours de route.





La saison 8 de « 9-1-1 » semble rebondir après une saison 7 raccourcie





Il n’a pas fallu longtemps pour 9-1-1 pour sortir en pleine forme après sa septième saison tronquée lors des doubles grèves hollywoodiennes. Même si la transition n’a pas été tout à fait fluide avec le tyrannique Gerrard toujours à la barre alors que l’équipe reste sans Peter KrauseDe Bobby Nash, la nouvelle saison continue de proposer de nombreuses intrigues sincères et des rebondissements fous à vivre pour les 118. Hinds’s Hen sera certainement au centre de l’attention cette saison, car non seulement elle se heurte à la conseillère municipale Ortiz, mais elle est tenue sur ses gardes par Gerrard, avec qui elle n’a pas les meilleurs rapports. Sa stabilité et celle de Karen sont menacées, et leur histoire personnelle n’est qu’une parmi tant d’autres à surveiller à mesure que la saison continue de se dérouler.

9-1-1 La saison 8, épisode 4, « No Place Like Home », est diffusée ce soir à 20 h HE sur ABC. Découvrez notre aperçu exclusif dans le lecteur ci-dessus.

Date de sortie 3 janvier 2018 Saisons 6 Réseau abc Service(s) de diffusion en continu Hulu





