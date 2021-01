Steven Gerrard a appris à ne rien prendre pour acquis dans une course au titre, mais l’homme qui a longtemps été présenté comme le successeur naturel de Jurgen Klopp en tant que manager de Liverpool est sur le point d’écrire l’histoire avec les Rangers. Il a souffert trop de chagrin sportif pour espérer la gloire pour l’instant, mais ramener les Rangers au sommet du football écossais ne sera pas une mince affaire.

Les Rangers, sans championnat de la ligue depuis 2011, se rendent à Hibernian mercredi (14 h 45 HE, diffusez en direct sur ESPN +) avait 23 points d’avance au sommet de la Premiership écossaise à 12 équipes (bien que le Celtic, deuxième, ait trois matchs en main), invaincu en championnat toute la saison et sachant que neuf autres victoires assureront le 55e titre du club.

Lors de leur dernier match, les Rangers ont remporté une victoire de 5-0 à domicile contre le comté de Ross pour souligner l’inévitabilité apparente de leur succès imminent, mais Gerrard refuse d’accepter que le titre soit encore proche.

« Quand c’est fait », a déclaré Gerrard, lorsqu’on lui a demandé quand il commencerait à croire. « Quand c’est fait … »

En 2019, Gerrard a déclaré à ESPN la « blessure qui ne se fermera pas », son glissement alors qu’il jouait pour Liverpool contre Chelsea en 2014, ce qui a conduit à un but dans une défaite qui a fait dérailler Liverpool dans la course au titre de Premier League (finalement remporté par Manchester City). L’effondrement de Liverpool cette année-là n’était pas uniquement dû au moment de malheur de Gerrard, loin de là, mais il est devenu l’image déterminante et l’ancien milieu de terrain mettrait fin à sa carrière de joueur après avoir remporté tous les honneurs du club avec le club en dehors de la Premier League.

Dans ce contexte, sa réticence lorsqu’on lui a demandé de se concentrer sur la victoire du titre écossais est peut-être compréhensible.

« Cela n’a aucun sens de prendre de l’avance sur nous-mêmes en ce qui concerne notre situation actuelle », a déclaré Gerrard.

Mais telle est la domination des Rangers cette saison en Écosse, il devient de plus en plus clair que le club sera sacré champion, s’assurant qu’ils créent et empêchent à la fois l’histoire.

Gagner un 55e titre de champion ne prolongerait pas seulement le record du monde des Rangers pour la plupart des titres de championnat nationaux, actuellement partagé avec l’Irlande du Nord Linfield, mais plus important encore, cela empêcherait les rivaux amers du Celtic de devenir le premier club écossais à remporter 10 titres successifs. Quatre mots – « 10 de suite » – ont dominé le football écossais et hanté les Rangers pendant la meilleure partie de la décennie, alors que le mastodonte celtique menaçait de déchirer le livre des records.

Paul Lambert, ancien milieu de terrain du Celtic, a déclaré après la confirmation du neuvième titre consécutif du club l’année dernière: « Si les Rangers perdent 10 d’affilée maintenant, l’histoire des Rangers a disparu. »

L’histoire des Rangers et du Celtic est intimement liée à une rivalité qui transcende le football et s’étend à la religion et à la politique irlandaise: les Rangers sont traditionnellement soutenus par les communautés protestantes et loyalistes et celtiques, d’origine irlandaise, puisant leur soutien de ceux qui ont des origines catholiques et républicaines. Bien qu’il s’agisse d’équipes écossaises, le drapeau tricolore irlandais domine au Celtic Park, tandis que les drapeaux de l’Union et le drapeau de l’Irlande du Nord (Ulster Banner) sont répandus à Ibrox.

Rangers et Celtic, la soi-disant « Old Firm », ont remporté 105 des 123 championnats depuis le début de la Ligue écossaise en 1890 et aucun club en dehors des deux grands de Glasgow n’a été champion depuis Aberdeen – alors dirigé par Sir Alex Ferguson – en 1985. C’est une rivalité considérée par beaucoup comme la plus intense du football mondial et qui s’est encore aggravée depuis 2012, lorsque les Rangers ont été rétrogradés au quatrième niveau du jeu écossais à la suite d’un scandale financier qui a conduit au club liquidée et reformée.

Steven Gerrard a fait un travail magistral en trois ans chez les Rangers et maintenant le club se rapproche d’un premier titre en 10 ans. Photo par Alan Harvey / Groupe SNS via Getty Images

Imaginez que Barcelone ou le Real Madrid soient contraints de jouer dans la quatrième division espagnole, parmi des équipes amateurs dans de petits stades dont les clubs ont une fréquentation moyenne de moins de 500 personnes. C’est le sort qui est arrivé aux Rangers, et leur remontée au sommet a été longue et ardue, rendue plus insupportable par le Celtic remportant tous les titres nationaux au cours de cette période.

« Cela ressemblait à une peine de prison », a déclaré à ESPN David Edgar, du podcast Heart & Hand Rangers. « Revenir dans les divisions était quelque chose que le club devait traverser et la nouveauté de jouer aux niveaux les plus bas s’est dissipée très rapidement.

« Je me souviens avoir vu les Rangers perdre à domicile contre Annan Athletic au quatrième rang. C’était vraiment bas, mais je pense que le pire a été lorsque nous avons perdu contre Raith Rovers lors de la finale de la Challenge Cup – une coupe pour les équipes de ligue inférieure – en 2014.

« La Challenge Cup a été parrainée par Ramsdens, une chaîne de prêteurs sur gages, cette année-là, donc elle semblait résumer tout ce qui concernait les Rangers à l’époque. »

Les Rangers passeraient quatre ans en dehors de la première division, remportant trois promotions en quatre saisons pour reprendre leur place en Premiership et renouveler la rivalité avec le Celtic, mais le voyage n’était pas terminé.

« Une fois de retour en Premiership, c’est là que la vraie punition a commencé », a déclaré Edgar. « L’écart financier entre les Rangers et le Celtic était devenu si grand qu’il semblait insurmontable et vous avez commencé à vous demander si nous gagnerions un jour le titre. »

Lorsque Gerrard a été nommé manager des Rangers en mai 2018, quittant son rôle d’entraîneur de l’équipe de jeunes à Liverpool, le défi auquel l’ancien capitaine anglais était confronté dans son premier poste de direction était immense. Les Rangers avaient terminé troisième la saison précédente, 12 points derrière le Celtic, après avoir été battus 5-0 et 4-0 en championnat et en coupe par leurs rivaux un mois plus tôt.

« Ces défaites auraient pu être à la fois deux chiffres », a déclaré Edgar. « Les joueurs du Celtic étaient haut de gamme et se moquaient les uns des autres. Les Rangers avaient besoin d’un leader, quelqu’un pour nous redonner confiance et professionnalisme, et Steven Gerrard est entré, et assez rapidement, il a montré que nous n’allions pas être une blague. plus. «

Il a fallu près de trois ans à Gerrard pour arriver au point de pouvoir renverser le Celtic, le manager faisant confiance à des joueurs comme le capitaine James Tavernier, Ryan Kent, Ryan Jack et Ianis Hagi, fils de la star roumaine Gheorghe, pour aider à transformer le marée. Gerrard a également introduit un jeu de passes astucieux, a mélangé l’expérience de Steven Davis et Jermain Defoe avec le talent brut de l’attaquant volatile Alfredo Morelos et de l’ailier Joe Aribo, et a appris à effacer le bruit incessant qui accompagne la gestion de l’un des Old Firm. .

Mais tout n’a pas été simple, avec des craintes que le joueur de 40 ans abandonne la saison dernière après avoir parlé de devoir « réfléchir sérieusement » après une défaite en quart de finale de la Coupe d’Écosse contre Hearts qui lui a laissé « le plus bas que j’ai. ressenti depuis que je suis arrivé ici, de loin. «

« Stevie a pris cette défaite très dur », a déclaré une source proche de Gerrard à ESPN. « Il prend beaucoup de pression sur lui-même et il l’a toujours fait, mais je pense que ce côté de son personnage a vraiment été façonné en supportant le poids d’être capitaine de Liverpool pendant si longtemps. Quand ils ont perdu contre Hearts, on pouvait voir qu’il le ressentait. et douter de lui-même. «

Trois semaines plus tard, cependant, la pandémie de coronavirus a entraîné la suspension du football écossais – la saison a été annulée en mai avec le Celtic annoncé comme champion. La nouvelle saison a commencé en août, lorsqu’un Gerrard revitalisé a supervisé une victoire de la première journée à Aberdeen qui a jeté les bases de la course invaincue qui les laisse maintenant en pole position pour remporter le titre.

« Vous pouvez voir la différence en lui depuis les suites du match des Hearts jusqu’à aujourd’hui », a déclaré la source proche de Gerrard. « Le revers de la médaille quand il prend la pression sur ses épaules, c’est à quel point il est convaincant quand les choses vont bien. Il sait qu’il contrôle la situation maintenant et que les Rangers volent. »

Les Rangers ont 23 points d’avance sur les meilleurs rivaux du Celtic et ont besoin de neuf victoires pour décrocher le titre. Ian MacNicol / Getty Images

L’équipe de Gerrard reçoit également les applaudissements de ses rivaux, le manager du comté de Ross, John Hughes, exprimant clairement son admiration pour le football des Rangers lors de leur victoire 5-0 samedi.

« Nous étions face à une équipe de premier ordre », a déclaré Hughes. « J’espère que tous mes joueurs reviendront et diront » c’est ainsi que jouer au football « . Si vous êtes un footballeur professionnel et que vous pensez que vous êtes à moitié décent, après cela, vous devriez penser « J’ai encore un peu à faire ». «

Une victoire contre Hibernian à Easter Road mercredi sera la 99e victoire de Gerrard en tant que manager des Rangers en seulement 151 matchs. Il faudra un maximum de neuf victoires à partir de ce moment pour remporter le titre, mais avec le Celtic si loin, le championnat pourrait encore être scellé en sept matchs lorsqu’ils se rendront à l’est de Glasgow pour affronter leurs rivaux le 20 mars. .

Pourtant, avec le football en Écosse joué à huis clos tout au long de cette saison en raison de la pandémie, les Rangers sont confrontés à la perspective de faire l’histoire sans que leurs fans puissent en être témoins.

« C’est difficile, mais c’est juste là où le monde est en ce moment », a déclaré Gerrard à ESPN. « Ce n’est pas une situation idéale et nous sentons vraiment que les supporters ne peuvent pas venir soutenir l’équipe. Nous savons qu’ils sont avec nous, d’une manière différente, mais nous devons accepter où est le monde en ce moment. »

« C’est fantastique de voir que le [COVID-19] les chiffres s’améliorent et diminuent, alors j’espère qu’à un moment donné dans un proche avenir, il sera suffisamment sûr pour que les fans reviennent parce qu’ils jouent un si grand rôle ici et c’est sur quoi le club a été construit. Nous voulons que les fans reviennent le plus tôt possible. «

Pour Edgar, un fan de longue date des Rangers qui a connu les hauts et les bas après le club, cette saison a été un défi et une distraction bien méritée.

«Il y a beaucoup de frustrations parmi les fans des Rangers à l’idée de ne pas pouvoir saluer cette merveilleuse équipe», a déclaré Edgar. « Mais au moins, nous avons gagné, donc à bien des égards, le succès de l’équipe a été une lumière rare pour beaucoup de gens dans des moments aussi difficiles.

«Certaines personnes pensent que le football aurait dû s’arrêter complètement pendant la pandémie, mais vous ne pouvez pas quantifier comment le jeu a aidé tant de gens à traverser.

« Mais quand ou si Gerrard has revitalised Rangers and can stop Celtic’s ’10 in a row’ Le n ° 55 est confirmé, il y aura une explosion de joie et de soulagement parmi les fans des Rangers et j’espère juste que les autorités y seront préparées. Ils ne peuvent pas être le roi Canute et espérer que les célébrations n’auront pas lieu. «

Pour l’instant, cependant, seuls les supporters se permettent de penser aussi loin en avant. Gerrard ne s’intéresse qu’au prochain match et aux prochains points. Et Hibs, troisième du tableau, représente un danger clair et présent pour le record invaincu de son équipe.

« C’est une bonne équipe et ils ne nous faciliteront pas la tâche », a déclaré Gerrard. « Ils ont toujours été l’une des équipes les plus fortes de la ligue, donc ce sera un défi et un test.

« Nous savons ce que nous devons faire parce que Hibs va essayer de faire tout ce qu’il peut pour être la première équipe à nous battre en championnat cette saison. »

Gerrard ne quittera pas le prix des yeux tant qu’il ne sera pas fermement à sa portée, avec l’histoire faite et, pour le Celtic, l’histoire refusée.