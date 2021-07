Gerrard a mis fin à la sécheresse du titre des Rangers et au sien. Peut-il aussi mettre fin à leur exil en Ligue des champions ?

Steven Gerrard est à nouveau un gagnant, et il est déterminé à rattraper le temps perdu en gagnant encore et encore en tant que manager des Rangers. Et il veut aussi la pression et l’attente qui vont avec.

Après avoir mis fin aux 10 ans d’attente du club de Glasgow pour le titre écossais la saison dernière en livrant un record de 55e championnat national, l’ancien capitaine de Liverpool et d’Angleterre admet qu’il avait presque oublié la sensation de soulever un trophée majeur, l’ayant fait pour la dernière fois en tant que joueur en la finale de la Coupe EFL 2011-12 avec Liverpool.

Mais alors que les Rangers se préparent à commencer la défense de leur couronne de Premiership écossaise avec un match d’ouverture de la saison 2021-22 contre Livingston à Ibrox samedi, dans une interview exclusive avec ESPN, Gerrard dit que le succès de la saison dernière a servi de rappel personnel des récompenses de la victoire. et a renforcé son désir de s’assurer que lui et les Rangers redeviennent des vainqueurs en série.

« Je n’avais pas gagné depuis longtemps », a déclaré Gerrard à ESPN. « Pendant la majeure partie de ma carrière, j’ai toujours concouru à la fin des saisons pour essayer de gagner des trophées, mais il est bien connu que je n’ai jamais remporté la Premier League en tant que joueur, puis je suis parti à LA (Galaxy) et j’ai commencé à faire mes badges d’entraîneur dans l’équipe de jeunes de Liverpool, donc beaucoup de temps s’était écoulé sans la possibilité de concourir. se sentir en arrière d’un point de vue personnel.

« Et l’attente en valait certainement la peine parce que c’était très agréable [to win the title]. C’était un grand soulagement, évidemment, d’avoir ce premier gros trophée dans le sac, mais de me remémorer et de repenser à ma carrière de joueur, de ressentir à nouveau ce sentiment de victoire et d’obtenir une médaille de vainqueur sur votre cou, c’était absolument de première classe .

« Mais si vous regardez les anciens managers ici, comme Graeme Souness, Walter Smith et les gars qui m’ont précédé, un trophée n’est jamais suffisant. La demande et la responsabilité sont toujours d’ajouter au succès. »

La réussite de Gerrard avec les Rangers la saison dernière est allée au-delà du simple fait de guider le club vers le sommet de la pile en Écosse. Ce faisant, les Rangers ont non seulement tiré un trait sur la décennie la plus mouvementée de l’histoire du club, lorsqu’ils ont été rétrogradés au quatrième et dernier rang du football écossais en 2012 et contraints de se battre jusqu’au sommet en guise de punition pour la mauvaise gestion financière de propriétaires précédents, mais ils ont également empêché les rivaux amers du Celtic de créer l’histoire en remportant 10 titres consécutifs.

La pression sur Gerrard et ses joueurs était intense au début de la saison dernière, mais malgré l’ignominie potentielle de ne pas empêcher le Celtic de réaliser 10 de suite, les Rangers deviendraient champions sans subir une seule défaite en championnat, amassant 102 points dans le traiter. Ils ont terminé avec 25 points d’avance sur le finaliste Celtic et ont veillé à ce que l’équilibre des pouvoirs à Glasgow revienne fermement à Ibrox de Celtic Park.

Mais pour Gerrard, la seule valeur de la saison dernière est son utilisation comme rampe de lancement pour plus de succès plutôt qu’une opportunité de se vautrer dans le passé.

« Je pense que chez Rangers, vous essayez toujours de réinitialiser le mandat », a-t-il déclaré. « Depuis que je suis arrivé ici pour la première fois (à l’été 2018), nous avons relevé de nombreux défis qui m’ont été confiés, à mon staff et aux joueurs, mais les poteaux de but bougent toujours dans un club qui a connu le genre de succès que les Rangers ont connu. .

« Nous avons eu un succès incroyable, nous sommes entrés dans l’histoire l’année dernière, mais il s’agit de garer cela maintenant et de chercher à tirer parti de cela.

« Je pense que ce travail est soumis à une pression énorme chaque saison, peu importe si c’est un succès. Il y a toujours des choses à améliorer, vous réinitialisez toujours et vous vous préparez à recommencer. La pression ne change jamais, je ne me sens pas sous toute autre pression que j’ai fait le premier jour vraiment.

« Mon travail quotidien vient avec cette responsabilité d’essayer d’améliorer ce club et de continuer à viser le succès. Nous avons maintenant des objectifs fixés pour la fin de la saison et c’est d’essayer d’être aussi dominant que possible et d’obtenir autant d’argenterie que nous pouvons ajouter à l’année dernière. »

A 41 ans, Gerrard est clairement au début d’une carrière dans le management qui, selon beaucoup, le verra à terme prendre la tête de Liverpool ou de l’Angleterre. Son succès avec les Rangers la saison dernière n’a pas fait grand-chose pour diminuer la perception au sein du jeu que Gerrard deviendra un entraîneur de premier plan au plus haut niveau.

« Je ne peux contrôler aucune spéculation des médias sur ma position », a-t-il déclaré. « Je ne l’accueille pas, je n’ajoute rien. Tout ce que je fais, c’est me concentrer sur le travail que j’ai ici et je suis très flatté et reconnaissant pour le poste.

« Je suis très heureux ici, je l’ai dit à de nombreuses reprises, c’est un club énorme, je suis installé, je suis heureux et je peux continuer à me développer et continuer à essayer de faire avancer cette équipe. »

Il n’y a aucun sens avec Gerrard qu’il soit à distance intéressé à écourter son séjour en Écosse. Il a déclaré à ESPN que succéder à Carlo Ancelotti à Everton n’était « jamais une possibilité », alors que ses amis ou ses représentants n’avaient rien fait pour le mettre en contact avec le poste vacant à Tottenham Hotspur cet été.

Sous contrat avec les Rangers jusqu’à la fin de la saison 2023-24, il semble que Gerrard pense qu’il a des affaires inachevées à Ibrox et qu’il n’est pas pressé de chercher ailleurs. Il apprécie la pression du travail et admet qu’il savoure réellement le défi d’être une figure centrale d’un grand club.

Steven Gerrard a mis fin à l’attente de 10 ans des Rangers pour un titre de Premiership écossaise. Craig Williamson/Groupe SNS via Getty Images

« Cela dépend de la façon dont vous regardez cette pression », a-t-il déclaré. « Vous pouvez soit rétrécir à l’idée de cela et le laisser vous alourdir, soit le voir comme un défi, mettre vos épaules en arrière et essayer de l’embrasser.

« C’est quelque chose que vous voulez et exigez pour vous-même. Pour moi, je voudrais toujours être dans une position où la pression et la responsabilité sont grandes car cela signifie que vous êtes dans un poste de haut niveau et que, si vous êtes assez bon pour gagner dans cette position, le sentiment et l’expérience peuvent être là-haut avec les meilleures choses qui vous soient jamais arrivées.

« Nous sommes devenus l’équipe que tout le monde veut renverser, nous devrons donc essayer de défendre cela avec nos vies et aussi attaquer la suivante avec tout ce que nous avons. »

Cette saison, le défi de Gerrard est simple : continuer à gagner. Mais en plus de l’attente d’un succès national, Gerrard doit également ramener les Rangers en Ligue des champions.

Le club n’a pas joué dans la compétition depuis sa défaite au troisième tour de qualification contre Malmö en août 2011, mais il renoue avec les champions de Suède au même stade du tournoi le mois prochain, dans le but de remporter ce match et de sceller un place en ronde éliminatoire, qui est la porte d’entrée des phases de groupes. Sur le papier, les Rangers sont à deux pas de la phase de groupes, mais Gerrard, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, insiste sur le fait que son équipe doit franchir deux gros obstacles avant d’envisager la perspective de rencontres glamour contre des joueurs comme le Real Madrid, Barcelone, Le Bayern Munich et son ancien club, Liverpool.

« De très gros obstacles », a déclaré Gerrard. « La Ligue des champions est évidemment un niveau supérieur à celui de la Ligue Europa, nous devons donc être prêts pour cela. Ce sera un défi difficile d’entrer dans ce dernier tour de qualification, mais pour moi, avec l’expérience, vous vous inquiétez toujours de ce que est devant vous, donc l’accent est mis sur la tentative de surmonter Malmö.

« Cela a été un cas où nous essayions de grandir en tant que groupe d’un point de vue européen. De toute évidence, il y a eu un revers majeur ici avant que je ne rejoigne le club en termes de qualification (les Rangers ont perdu contre les vairons luxembourgeois Progres Niederkorn en 2017) , mais le club a besoin de l’Europe financièrement et les fans s’attendent également à ce que l’équipe soit à la hauteur en Europe. et essayer d’aller plus loin d’un ou deux pas. »

Pour l’instant, cependant, l’accent est mis sur le début de la nouvelle saison de Premiership. Le Celtic, dirigé par le nouvel entraîneur Ange Postecoglou, sera la plus grande menace pour les espoirs des Rangers de défendre leur titre – aucune équipe en dehors des deux grands de Glasgow n’a remporté le championnat écossais depuis Aberdeen d’Alex Ferguson en 1985.

Mais après avoir mis fin à la longue sécheresse du titre des Rangers devant des stades vides la saison dernière en raison de la pandémie de COVID-19, Gerrard admet qu’une façon de rendre cette saison meilleure que la précédente est de remporter à nouveau le titre avec des supporters capables de regarder chaque coup de pied. le chemin.

« La seule teinte de tristesse et de frustration que j’ai eue (la saison dernière) était que nous ne pouvions pas célébrer devant une salle comble à Ibrox, mais évidemment, les scènes et l’expérience de le faire étaient très agréables », a-t-il déclaré. « Mais la vie est comme elle est en ce moment et nous devons respecter le virus et la situation dans laquelle se trouve tout le monde, respecter toutes les règles qui nous sont imposées et essayer de faire ce que nous devons faire.

« Cela vous rend juste ce petit plus déterminé à recommencer lorsque les choses seront, espérons-le, revenues à la normale et que la foule sera dans le stade, lorsque l’expérience sera encore plus agréable. »