Gerrard à gauche "navré" après le transfert a détruit les espoirs de titre de Liverpool

Steven Gerrard a admis que la décision de Fernando Torres de quitter Liverpool lui avait « brisé le cœur » et a révélé qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour le garder au club.

Torres et Gerrard ont entretenu une relation étroite à la fois en dehors du terrain après l’arrivée de l’Espagnol en 2007.

L’ancien attaquant de l’Atletico Madrid a marqué 81 fois en seulement 142 matches pour Liverpool et a failli mettre fin à leur longue attente pour un titre de Premier League en 2008/09.

Mais à peine 18 mois plus tard, il a scellé un transfert controversé de 50 millions de livres sterling à son rival Chelsea, une décision qui a eu un grand impact sur Gerrard.

« J’étais vraiment, vraiment éviscéré (quand Torres est parti) », a-t-il déclaré au podcast Robbie Fowler. « Nous travaillons si dur à ce stade pour essayer de nous rapprocher le plus possible pour combler l’écart et relever le défi.

« À Liverpool, à l’époque, nous avions toujours l’impression de faire d’énormes progrès, de nous rapprocher et de très bien progresser, puis à un moment vraiment clé et à un moment clé pour l’équipe et le groupe, un grand joueur est emporté et il faut il est temps de s’en remettre.

«Ma relation avec Torres, j’obtenais beaucoup de buts à ce moment-là. J’étais à mon apogée et je me sentais fantastique.

« Je comprends que la situation de chacun est différente. Les gens ont des rêves et des chemins différents et ce ne sont pas tous des gars locaux qui aiment le club.