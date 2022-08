Geronimo avec nous “en esprit” et je n’abandonnerai jamais le combat pour effacer son nom, le propriétaire jure un an après sa mort tragique

TRAGIQUE Geronimo est toujours avec nous “en esprit” et je n’abandonnerai jamais le combat pour effacer son nom, promet son propriétaire tragique – un an après sa mort prématurée.

Helen Macdonald a déclaré qu’elle s’attend à se battre pendant des années dans sa bataille pour prouver que la créature de huit ans n’a jamais eu la tuberculose bovine et que les ministres ont eu tort de l’abattre.

Helen Macdonald a insisté sur le fait que Geronimo n’avait pas de tuberculose Crédit: Doug Seeburg

L’animal brun chocolat a été cruellement tué l’été dernier après une bataille de cinq ans avec le ministère de l’Environnement et des scientifiques du gouvernement – qui ont insisté sur le fait qu’il était malade et devait être abattu.

Le Soleil a souligné le sort de la pauvre créature et de son propriétaire alors qu’elle se battait pour lui sauver la vie – où elle avait dit qu’elle prendrait une balle pour le sauver.

Mais des mois plus tard, une nouvelle analyse post-mortem a révélé qu’il n’avait pas la maladie.

Mme Macdonald réfléchit toujours à une action en justice contre le gouvernement – ​​et a déposé des plaintes déposées auprès du Bureau indépendant de la conduite de la police pour avoir géré sa mort.

Elle a déclaré au Sun à l’occasion du premier anniversaire de son assassinat: “Geronimo a été effectivement torturé ce jour-là – il n’était pas apte à être transporté, il a clairement été maltraité et affligé, ils auraient dû mieux gérer toute la situation.

“Je regarde toujours toutes les options – rien n’est sur la table.”

Et elle a appelé le nouveau Premier ministre – que ce soit Liz Truss ou Rishi Sunak – à lancer une enquête publique sur sa mort tragique.

Elle a déclaré: “Tout le monde a vu ce qui s’est passé – mais nous ne savons toujours pas comment et quand Geronimo est mort.

“Beaucoup de gens ont été traumatisés par tout ça.

“Où est la responsabilité? Ce sont des vies de gens qu’ils ruinent – et ils ne s’attaquent pas non plus à la tuberculose. Toute la politique n’est pas adaptée à son objectif – Geronimo l’a révélé et il est mort à cause de cela.

“Ils avaient le choix – ils n’ont jamais eu à le tuer.”

Ses amis et d’autres membres de la famille à la ferme ont été “en détresse pendant des semaines”, a-t-elle révélé.

L’animal a été exécuté l’année dernière

Et elle espère qu’il y aura des élections générales dès que possible “afin que nous puissions tous les éliminer”.

Douze mois plus tard, elle a raconté comment elle se souvenait encore de lui chaque fois qu’elle ouvrait sa porte arrière – et voyait son enclos vide.

Helen a déclaré: “Certains jours, j’ai l’impression que cela ne s’est pas produit et d’autres jours, j’ai l’impression que cela vient de se produire.

“Cela fait des ravages – je prends chaque jour comme il vient et j’essaie de ne pas faire face à de nombreux déclencheurs.

“J’essaie juste de me remettre sur la bonne voie.

“Ce n’est pas quelque chose que j’ai demandé, ce n’est pas quelque chose que j’attendais, parce que j’ai vraiment senti qu’il y avait d’autres solutions.

“Et de faire ce qu’ils ont fait d’une manière si horrible. Vous perdez votre confiance en tout.”

Mais elle a insisté sur le fait qu’elle continuerait à se battre pour effacer son nom “peu importe le temps que cela prendra”, ajoutant: “nous ne pouvons pas oublier Geronimo”.

“La première chose que je vois le matin quand j’ouvre ma porte arrière, c’est la palette de Geronimo.

“Mais je dois apprendre à vivre avec et faire bouger les choses. Nous continuerons.

“Geronimo est avec moi et nous tous en esprit.”