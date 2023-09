Gérone, leader de la Liga, a l’avantage sur Madrid – Ancelotti

Carlo Ancelotti a déclaré que Gérone, en tête du classement, devait être prise au sérieux et traitée avec « respect » alors que le Real Madrid se prépare à rendre visite samedi aux leaders surprise de la Liga.

Gérone est invaincue après avoir remporté six victoires et fait match nul lors d’un de ses sept matchs jusqu’à présent cette saison et est en tête de la Liga avec 19 points, un devant Madrid et deux devant Barcelone.

« Nous devons accorder du crédit à ce que dit la table », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse vendredi. « Gérone a fait mieux lors de ces premiers matchs que les autres [teams]. Nous devons respecter cela. Gérone peut se battre.

« Ils ont un gros avantage : ils ne jouent pas en Europe et ils peuvent bien se préparer pour les matchs. Ce qui affecte le plus les équipes, ce sont les compétitions internationales. Nous avons des blessures et de la fatigue.

« Je regarde le calendrier et certains joueurs reviennent [after the international break] «

La dernière fois que Madrid s’est rendu à Gérone, ils ont été humiliés 4-2 à Montilivi le 25 avril, avec l’attaquant Taty Castellanos – maintenant à la Lazio – marquant les quatre buts des hôtes.

Le Real Madrid a remporté six de ses sept premiers matchs de Liga cette saison. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

« L’année dernière, notre championnat était terminé lorsque nous avons obtenu [to Girona] », a déclaré Ancelotti. » Ce n’était pas une bonne nuit. Ce qui s’est passé la saison dernière n’arrivera pas demain. »

Madrid a subi une défaite 3-1 contre son rival local, l’Atletico, lors du derby de Madrid le week-end dernier, mais a rebondi mercredi avec une victoire 2-0 contre Las Palmas, un match qui a vu Vinícius Júnior revenir de blessure en tant que remplaçant en seconde période.

« Vinicius va bien », a déclaré Ancelotti. « Il va commencer, et ensuite nous verrons combien de temps il peut tenir. Cela dépend de ce que je lui demande de faire. »

Ancelotti a déclaré que le défenseur Antonio Rüdiger serait apte à jouer contre Gérone en tant que l’un des deux défenseurs centraux disponibles, après la blessure de David Alaba contre Las Palmas.

Il a également été interrogé sur les derniers développements dans « l’affaire Negreira », après que Barcelone a été accusé de corruption présumée pour des paiements versés à des sociétés liées à l’ancien vice-président de la commission d’arbitrage espagnole.

« Je suis préoccupé par une question aussi importante, comme tout le monde dans le football », a déclaré Ancelotti. « Il faut laisser la justice faire son travail. »