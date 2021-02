Les scientifiques et les astronautes sont peut-être en train de faire des découvertes révolutionnaires dans la Station spatiale internationale (ISS), mais c’est aussi un environnement prospère pour plusieurs bactéries. Cependant, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises et avec ces informations, des chercheurs de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont mené une étude pour analyser le fonctionnement de la présence de bactéries dans l’espace et quelles sont les possibilités qu’elle devienne dangereuse.

Une étude menée par la NASA en 2015 a révélé que les échantillons d’un filtre à air et d’un sac à poussière sous vide de la station spatiale contenaient des agents pathogènes bactériens opportunistes qui sont pour la plupart sans danger sur Terre, mais peuvent entraîner des infections entraînant des inflammations ou des irritations cutanées. En général, les chercheurs ont constaté que les bactéries associées à la peau humaine Corynebacterium et Propionibacterium (Actinobacteria), mais pas Staphylococcus, étaient plus abondantes sur la station que dans les salles blanches terrestres.

La recherche était nécessaire pour comprendre la nature des communautés de microbes, le microbiome, dans la station spatiale pour gérer la santé des astronautes et l’entretien des équipements. Cependant, pour éviter toute épidémie d’infection mortelle, les astronautes réduisent la possibilité de passer des périodes de quarantaine avant leur mission.

L’étude publiée dans Journal du microbiome en 2015, a été dirigé par Jet Propulsion Laboratory, Biotechnology and Planetary Protection Group du California Institute of Technology, Kasthuri Venkateswaran, Aleksandra Checinska, le premier auteur de l’étude, Parag Vaishampayan et Alexander J. Probst de l’Université de Californie, Berkeley, Duane L. Pierson du Johnson Space Center de la NASA, Houston, James R. White de Resphera Biosciences, Baltimore, Deepika Kumar, Victor G. Stepanov et George E. Fox de l’Université de Houston, Texas; Henrik R. Nilsson de l’Université de Göteborg, Suède, et Jay Perry du Marshall Space Flight Center de la NASA, Huntsville, Alabama.

Même si la propreté est très soignée dans l’espace, la comparaison entre l’ISS et un laboratoire ultra-propre sur Terre a montré que les Actinobactéries constituaient une plus grande proportion de la communauté microbienne dans la station spatiale que dans les salles blanches de la Terre. Les chercheurs ont conclu que cela était dû aux régimes de nettoyage plus rigoureux possibles sur Terre.