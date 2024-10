Germane Barnes redessine ses chroniques autour des thèmes de la diaspora africaine

L’architecte américaine Germane Barnes vise à illustrer certains aspects de la diaspora africaine en réinventant les trois ordres de colonnes classiques lors de l’exposition Columnar Disorder à l’Art Institute of Chicago.

Baptisée Columnar Disorder, l’exposition comprend une série de modèles et de dessins développés par Barnes autour de trois aspects de l’expérience africaine durant la diaspora, notamment concernant la traite négrière qui a amené des millions de personnes contre leur gré aux États-Unis et dans d’autres colonies.

Le travail a été informé par la centralité des trois ordres de colonnes classiques – dorique, ionique et corinthien – pour l’éducation architecturale et par son expérience de l’effacement de l’influence africaine sur l’architecture classique.

« Vous avez une éducation basée sur les idéologies occidentales, comme mes études d’architecture de premier cycle et de troisième cycle, où elles n’ont jamais commencé avec l’Egypte », a déclaré Barnes à Dezeen. « Nous commençons toujours par Vitruve. »

« Mon idée était donc de créer du désordre dans un domaine qui se représente toujours d’une certaine manière, même si la représentation n’est pas entièrement fidèle à l’histoire réelle de ces composants », a-t-il poursuivi.

Barnes a déclaré qu’il souhaitait repenser les colonnes autour de trois nouveaux ordres – migration, travail et identité – pour fournir «histoires alternatives » à travers le prisme des éléments architecturaux de base.

Chacune des différentes commandes est représentée à travers plusieurs modes dans l’exposition. Barnes a inclus des portions de colonnes grandeur nature qui montrent les matériaux proposés pour les colonnes, ainsi que des modèles réduits pour montrer leur intégralité.

Dans la partie colonne grandeur nature, chacun utilise un matériau différent pour illustrer le concept.

La colonne des migrations, par exemple, a été réalisée en bois de peuplier sculpté pour ressembler à des vagues avec une cassure au milieu pour représenter les vies coupées des lignées familiales et de la culture en raison de l’esclavage et de l’expropriation.

Pendant ce temps, la colonne Identité était recouverte de cheveux synthétiques tressés, créés en collaboration avec un coiffeur local. Shenequa.

La colonne du travail a été réalisée en brique avec l’aide de maçons locaux pour représenter le travail d’esclave non reconnu utilisé dans la construction de l’environnement bâti aux États-Unis.

« Mon approche privilégie l’expansion plutôt que la suppression », a déclaré Barnes. « Vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé dans l’histoire – c’est l’histoire – mais vous pouvez raconter toute l’histoire. »

L’exposition itinérante From the Ground Up met en lumière des architectes noirs méconnus

En plus des œuvres axées sur le matériel, Barnes a également conçu l’exposition elle-même, avec une série de colonnes et de socles noirs élégants, dont beaucoup présentent la même cassure que celle trouvée dans la colonne Migration.

Sur les murs se trouvent des dessins où les colonnes de Barnes ont été dessinées à la place des colonnes réelles des bâtiments classiques, développées avec le Laboratoire du futur à l’Université Howard.

Barnes, qui a reçu le Prix de Rome d’architecture en 2021, a présenté des versions de son œuvre à la Biennale d’architecture de Venise 2021.

Columnar Disorder est sa première exposition personnelle dans un musée et a été organisée par la conservatrice de l’architecture et du design de l’institut, Irene Sunwoo.

« L’exposition témoigne de l’ambition de Barnes de transformer radicalement le domaine », a déclaré Sunwoo.

Les travaux antérieurs de Barnes incluent un modèle filaire d’un véhicule Lexus pour Design Miami en Floride.

La photographie est une gracieuseté de Germane Barnes.

Columnar Disorder est exposé à l’Art Institute of Chicago du 21 septembre 2024 au 27 janvier 2025. Pour plus d’expositions, de conférences et de foires en architecture et en design, visitez Dezeen Events Guide.