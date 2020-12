Geri Horner est maintenant la patronne des Spice Girls parce qu’elles sont «complètement ingérables», dit son coéquipier Mel C.

Les filles ont renvoyé le gourou Simon Fuller en 1997 pour se gérer elles-mêmes – dans un mouvement orchestré par Geri, 48 ans, pour avoir plus de contrôle.

Cela a provoqué une brouille amère alors que le magnat de la musique se sentait responsable de leur énorme succès après les avoir signés à sa société de gestion en 1995.

Mais ils ont enterré la hache de guerre en 2018, le ramenant pour leur tournée de retour – seulement pour se séparer de lui et de la société de gestion Modest.







(Image: AFP / Getty Images)



Mel C révèle: «Geri nous gère à peu près en ce moment. Le fait est que nous sommes pratiquement ingérables.

«Nous avons donc fait la tournée l’année dernière et travaillé avec Modest et c’était une collaboration entre Simon et Modest, et nous avions l’impression que Modest était une bonne société de gestion avec laquelle travailler car ils avaient fait de grandes tournées récemment avec Little Mix et One Direction .

« Alors ils étaient bons mais oui, leur objectif était atteint et ils l’ont été … » Elle s’éloigne ensuite.

«C’est peut-être un peu injuste», ajoute-t-elle.







(Image: Getty)



«Cela nous fait rire que personne ne reste dans les parages.

«Bien, vous avez terminé, ensuite! C’est difficile de trouver quelqu’un. Geri aura du pain sur la planche pour garder les épices au top. Ils ont vendu plus de 90 millions de disques dans le monde.

Leur dernière tournée remonte à l’année dernière, mais sans Posh Spice Victoria.

L’entreprise à guichets fermés de 13 dates les a vu se produire devant plus de 650000 personnes – rapportant 10 millions de livres sterling chacun.







(Image: Getty Images)



Les filles ont planifié comment toutes les cinq pourraient marquer 25 ans depuis leur premier single, Wannabe, l’année prochaine.

Mel C ajoute sur le podcast Homo Sapiens: « Nous avons notre groupe WhatsApp et nous parlons tous, mais je ne peux pas en dire plus. »

Cette semaine, Geri a révélé comment elle avait été victime d’une menace d’assassinat.

Elle a raconté comment le bombardier nazi David Copeland voulait qu’elle soit assassinée pour être les meilleurs amis de la superstar gay George Michael et a déclaré qu’elle serait abattue sur les Britanniques.

Malgré les conseils de la police, elle est montée sur scène, disant aux flics: « Je ne serai pas victime d’intimidation. »

C’est Girl Power.