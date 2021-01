Geri Horner née Halliwell semble être une petite main dans la couture.

L’ancienne Spice Girl, 48 ans, a dévoilé ses remarquables talents de couture dans une vidéo pour sa nouvelle série YouTube Rainbow Woman dimanche.

La chanteuse – devenue célèbre sous le nom de Ginger Spice – s’est émerveillée derrière sa machine à coudre en suivant un modèle pour créer une superbe robe blanche Givenchy portée par l’actrice emblématique Audrey Hepburn à Rome en 1964.

Donnant à son ancien membre du groupe Victoria – qui a depuis tourné le dos à la musique en faveur de la création de mode – une course pour son argent, les images impressionnantes suivent Geri alors qu’elle commence par tracer et découper le motif sur un morceau de tissu blanc.

Le hitmaker a fièrement présenté les résultats de sa session de couture en modelant le magnifique vêtement une fois terminé.

Plus tard, Geri a partagé des clichés sur sa page Instagram de son travail et a expliqué: « J’ai sorti mes ciseaux! Couture inspirée par Audrey Hepburn, son style est intemporel. »

En 2016, Victoria, qui a été saluée par la critique pour sa gamme de mode VB, a révélé qu’elle était une créatrice de terrain.

L’image montrait la beauté brune vêtue d’une robe blanche alors qu’elle manœuvrait la machine à aiguilles.

Victoria tapa à côté du cliché: « Je viens de commencer à travailler sur la pré-collection! X #supercoolshoot X vb. »

Cela est venu après que Victoria a admis qu’elle n’avait pas esquissé ses créations lors d’une interview avec The Times, il y a douze ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle dessine ou suture, elle a dit: «Est-ce que je dessine? Non. Là encore, pas plus que beaucoup de designers. Mais je mets tout sur moi-même et je me promène dedans, et je sais ce qui est confortable. Je sais comment une robe doit s’asseoir.

« J’en ai porté tellement dans le passé et quand je vois les photos, je pense, crikey, mes seins sont à nouveau autour de mon cou parce que les corsets sont trop courts et pas assez coupés. »







«Comme si je savais que je dépenserais beaucoup pour les fermetures éclair de la meilleure qualité parce que, comme beaucoup de femmes, j’ai eu ma part de fermetures éclair.

« Je voulais une fermeture éclair qui se défait des deux côtés parce qu’alors vous pouvez soit mettre la robe sur votre tête, soit, si vous ne voulez pas vous défaire les cheveux, vous pouvez y entrer – et aussi, vous savez, aller les toilettes ne seraient pas cette grande palabre.

Les fans de Spice Girl l’ont peut-être oublié, mais Geri a lancé sa propre ligne de mode pour Next en 2011 – trois ans après que Victoria se soit fait un nom sur la piste.

Geri a créé six robes de soirée pour la boutique après avoir réussi à convaincre les acheteurs avec une gamme de bikini en janvier de la même année.

Parlant lors du lancement de son œil pour la mode, la star a partagé à l’époque: «J’ai tout dessiné moi-même et je suis ravie des résultats.

« J’ai eu l’opportunité de créer des robes qui ne sont pas stupidement chères mais toujours assez élégantes pour être portées lors d’un événement haut de gamme. »

