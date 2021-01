Geri Horner a jailli de sa « merveilleuse Spice Sister » Mel C dans un hommage élogieux pour marquer le 47e anniversaire de la star.

Ginger Spice a célébré mardi l’anniversaire de son ancien compagnon de groupe avec un gentil message sur Twitter.

Ils ont noué des liens étroits il y a des années dans le groupe et ils sont restés de bons amis.

La sensation de chant, 48 ans, était ravie de dire à son amie qu’elle était « si fière » d’elle, « vous souhaitant tant de joie, d’amour et de succès ».

Accompagné du message émouvant, Geri a posté quatre retours de la paire ensemble.

De jolies photographies comprenaient le duo chantant sur scène, dansant, câlinant et posant pour la caméra.







(Image: Popperfoto via Getty Images)



Elle a écrit: « C’est ton anniversaire! Joyeux anniversaire @MelanieCmusic. Une merveilleuse soeur d’épices.

« Tellement fier de toi. Je te souhaite tant de joie, d’amour et de succès. »

Elle a ajouté l'emoji des mains en prière à son message.







(Image: Twitter)



Geri et Mel C ont rejoint Victoria Beckham, Mel B et Emma Bunton pour former les Spice Girls.

Le groupe de cinq musiciens a pris d’assaut le monde après ses débuts en 1994.

En 2019, ils se sont réunis pour l’anniversaire du groupe pour une tournée sans l’icône de la mode et la royauté Victoria.







(Image: Images GC)



Récemment, Mel B a levé le voile sur les projets de réunification des Spice Girls une fois que les règles le permettront après la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré au Mirror: « Les gens ont besoin d’un peu de divertissement. La musique rassemble les gens. J’adorerais – dès que les règles le permettront, alors oui.

« Tant que le virus ne sera pas sous contrôle, je ne pense pas que quiconque puisse dire en toute sécurité » Je pars définitivement en tournée « . Quand il s’agit d’organiser un spectacle ou un concert, je ne sais pas comment les gens vont le faire sans les directives et informations appropriées, car les choses changent chaque semaine.

« Nous sommes vraiment prêts pour ça – c’est juste une question de timing et de sécurité. J’ai toujours hâte de retourner sur scène. »