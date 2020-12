Geri Horner a été accueillie avec beaucoup d’éloges après avoir enfilé une combinaison moulante.

Ginger Spice, 48 ans, a partagé une photo au bord du lac alors qu’elle se préparait à plonger dans les eaux froides en décembre.

Attachant ses cheveux en un chignon, elle portait un maquillage minimal alors qu’elle passait une mèche lâche de sa signature rouge derrière son oreille.

Et les fans adoraient le look sportif et plein air.

«Beautiful Ginger Spice», a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre l’a qualifiée de «stupéfiante».

D’autres lui ont dit qu’elle avait l’air « fantastique » et « belle », tandis que d’autres l’ont encore suppliée de sortir plus de musique.

Cela vient après que Geri ait fait la une des journaux après avoir admis qu’elle était devenue « mal à l’aise » en regardant Netflix frapper La Couronne en raison de son amitié étroite avec le prince Harry.







(Image: Instagram)



« J’en ai regardé un peu mais je me sens mal à l’aise de le faire », expliqua-t-elle au Sun, « Ces gens sont toujours en vie. Il y a quelque chose à ce sujet qui ne va pas.

«Nous avons beaucoup de choix, il y a beaucoup d’autres programmes incroyables que nous pourrions regarder.

« C’est magnifiquement tourné mais je ne me connecte pas avec ça. Je sens que c’est la mère de quelqu’un, est-ce vrai que ça devrait devenir le divertissement de quelqu’un? »







(Image: SplashNews.com)









(Image: Presse britannique via Getty Images)



Pendant ce temps, on dit qu’elle met sa carrière musicale en attente pour faire avancer ses livres pour enfants.

Et en plus d’être membre des Spice Girls, elle a également connu du succès en tant qu’artiste solo après que les cinq se soient séparés.

Geri a sorti trois albums entre la fin des années 90 et 2005, recevant des succès numéro un et des critiques élogieuses avec Mi Chico Latino, Lift Me Up, Bag It Up et It’s Raining Men.







(Image: PA)



Angels In Chains, sorti en 2017, était un hommage au regretté copain et collègue musicien George Michael.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que quatre des cinq originaux se réunissent sur scène en 2021.

Alors que Victoria Beckham ne reviendra pas, Mel C, Mel B et Emma Bunton rejoindront toutes Geri.