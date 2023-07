Gérez tous vos mots de passe pour 36 $ avec cette offre sur un forfait Dashlane Premium

Essayer de suivre les mots de passe que vous utilisez sur une multitude de sites Web peut devenir très délicat, en particulier parce que la meilleure façon de protéger vos comptes contre le piratage et la compromission est d’avoir des mots de passe uniques pour chaque site ou service auquel vous vous connectez. Et transporter un portefeuille de mots de passe dans votre sac n’est pas pratique et vous expose au risque que ces notes soient prises ou oubliées quelque part. Investir dans un gestionnaire de mots de passe numériques est une alternative solide pour les temps modernes – et en ce moment, vous pouvez en obtenir un à un prix très avantageux.

Dashlane fête son 14e anniversaire et la société réduit de 40 % le prix des forfaits premium annuels. Cela signifie que les nouveaux clients peuvent obtenir un abonnement d’un an pour seulement 36 $. Utilisez simplement le code promotionnel PARTY40 à la caisse pour profiter de cette offre. Cette offre est disponible jusqu’au 24 juillet.

Avec Dashlane, vous pourrez stocker et remplir automatiquement tous vos mots de passe sur un nombre illimité d’appareils, c’est pourquoi Dashlane a gagné une place dans notre tour d’horizon des meilleurs gestionnaires de mots de passe, en particulier pour les familles nombreuses qui sont prêtes à partager un compte. (Bien qu’à ce prix, c’est une bonne affaire pour tout le monde.) Vous pouvez également stocker des informations de paiement et plus encore – et il existe un générateur de mots de passe qui peut vous fournir des mots de passe plus forts. Le plan premium comprend également une surveillance du dark web, vous recevrez donc de précieuses alertes de sécurité si quelque chose se passe et que votre mot de passe est compromis. Et vous aurez même accès à un VPN pour vous protéger lorsque vous surfez sur le Web.

Bien que cette offre ne soit pas aussi basse que l’offre précédente de Dashlane de 20 $ pour un abonnement annuel, cette offre vous offre un an du plan premium pour 36 $, ce qui équivaut à seulement 3 $ par mois. Assurez-vous simplement de noter qu’après un an, le service se renouvellera automatiquement à son prix régulier de 60 $ par an jusqu’à ce que vous l’annuliez.