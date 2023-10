Dans une lettre d’un groupe de franchisés McDonald’s partagée avec CNBC, ils ont noté que leurs restaurants génèrent moins de flux de trésorerie aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2010, malgré ce qu’ils ont décrit comme des revenus records pour McDonald’s Corporation. Le groupe de propriétaires a averti que les décisions de réinvestissement devraient être reconsidérées car elles ne fourniront pas un rendement historique et « il est temps pour chaque propriétaire-franchisé de commencer à se concentrer sur la protection de son entreprise, de ses employés et de sa famille ».

« Les franchiseurs se font concurrence pour obtenir des franchisés de qualité », a déclaré Robert Branca Jr., propriétaire de plusieurs franchises Dunkin et siège à la fois à la Coalition des associations de franchisés et aux conseils d’administration de l’International Franchise Association. « Tout le monde sait qui et ce qu’est McDonald’s. Ils ont le pouvoir d’obtenir des redevances plus élevées qu’une marque de moindre importance. »

Les franchiseurs sont dans une course pour garder une longueur d’avance sur leurs propres concurrents et une valeur significative est associée à une marque comme McDonald’s.

À titre de comparaison, Wendy’s facture des redevances comprises entre 4 et 6 % ; Burger King facture 4,5 % et Subway perçoit une redevance de 8 % sur les ventes brutes, selon les informations divulguées sur leurs sites Web respectifs.

Même si les acteurs du secteur ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que les franchiseurs augmentent massivement les redevances, certains franchiseurs pourraient suivre l’exemple de McDonald’s, surtout s’ils sont en dessous des normes du secteur, a déclaré Keith Miller, directeur de Franchisee Advocacy Consulting et porte-parole de l’American. Association des franchisés et concessionnaires, une association professionnelle.

En dehors de la restauration rapide, les redevances de franchise peuvent être encore plus élevées, jusqu’à 12 % ou plus selon le type d’entreprise de franchise, selon l’International Franchise Professionals Group, une organisation composée de membres.

Dans le cas de McDonald’s, le passage de 4 % à 5 % à compter du 1er janvier — qui s’applique aux franchisés aux États-Unis et au Canada qui ajoutent de nouveaux restaurants, aux acheteurs de restaurants appartenant à l’entreprise, aux restaurants délocalisés et à d’autres scénarios impliquant le franchiseur, mais pas franchisés existants – a rapproché le géant de la restauration rapide des autres franchises de restaurants, dont beaucoup facturent déjà des redevances de l’ordre de 5 à 6 %, a déclaré Kenny Rose, directeur général de la plateforme d’investissement en franchise FranShares.

Les autres coûts des entreprises de franchise augmenteront inévitablement

Au cours des cinq dernières années, les droits de franchise initiaux ainsi que les taux de redevances ont essentiellement suivi le taux d’inflation, selon Matt Haller, directeur général de l’IFA.

Mais cela signifie que l’inflation a considérablement augmenté le coût d’ouverture de nouvelles unités commerciales. En 2022, selon l’IFA, le coût d’investissement dans une unité de franchise a augmenté jusqu’à 30 % – lorsqu’il est combiné à des frais d’intérêt plus élevés. Dans le secteur des services, de 2019 à 2023, les frais de franchise initiaux ont connu un taux de croissance annuel composé de 4 à 5 %.

Il est inévitable que les frais de franchise augmentent avec le temps pour tenir compte de facteurs tels que l’inflation et le rythme rapide des changements technologiques. Les frais de franchise comprennent les redevances, les évaluations marketing, les frais de réservation et les frais du programme de fidélisation des clients.

Certains coûts doivent simplement augmenter, même à mi-contrat, a déclaré Branca. « Les choses changent et vous devez rester pertinent pour votre consommateur si vous voulez rester en affaires. »

Il a donné l’exemple des applications mobiles, des commandes numériques et des menus électroniques, qui n’auraient peut-être pas été aussi pertinents si un contrat de franchise avait été signé il y a plusieurs années.

Il est important que les franchisés et les franchisés potentiels se souviennent que les augmentations de frais peuvent entraîner une augmentation des ventes et des bénéfices de leur entreprise, comme des investissements dans le marketing qui attirent davantage de clients dans les magasins. Rien ne garantit que tel sera le résultat et ce ne sera pas le cas dans tous les cas, mais il existe une relation entre les coûts et les opportunités commerciales qui ne peut être sommairement écartée.

Les divulgations des franchises sont examinées de près, notamment par la FTC.

L’un des premiers endroits où un franchisé potentiel se tourne pour obtenir des informations sur l’investissement dans une entreprise de franchise est le document de divulgation de la franchise.

Branca fait partie d’un comité de l’International Franchise Association qui travaille à simplifier les informations contenues dans le FDD, qui contient des informations essentielles sur les coûts et les dépenses. Le format actuel, qui peut contenir plusieurs centaines de pages, date de plusieurs décennies et n’est pas convivial, a-t-il déclaré. L’objectif est de moderniser les informations fournies aux franchisés potentiels et de rendre les informations plus faciles à comprendre.

Cela peut inclure un résumé qui répond plus facilement à des questions telles que : combien cela me coûtera-t-il et à quelles autres dépenses puis-je m’attendre que le FDD pourrait ne pas divulguer ?

D’autres questions que le résumé pourrait aborder incluent : combien puis-je gagner, quels sont les risques et comment puis-je quitter l’entreprise si cela ne fonctionne pas ?

« Plus vous pourrez en découvrir grâce à une meilleure divulgation, meilleurs seront les résultats que vous obtiendrez en termes de croissance de la marque et de rentabilité des franchisés », a déclaré Haller.

Cet effort de l’industrie intervient au milieu d’un examen par la Federal Trade Commission de la règle de franchise qu’elle applique pour régir les relations entre franchiseurs et franchisés. Plus tôt cette année, elle a sollicité les commentaires du public sur ses préoccupations « sur la façon dont la relation de franchise fonctionne et comment elle ne fonctionne pas », selon une sortie en mars.

« Il est clair que, au moins dans certains cas, la promesse des accords de franchise en tant que moteurs de mobilité économique et d’emplois rémunérateurs ne se réalise pas pleinement », a déclaré Elizabeth Wilkins, directrice du bureau de planification politique de la FTC, dans le communiqué.

Plus de 5 500 commentaires ont été reçus, notamment de la part de l’IFA et de grandes marques comme Marriott, Hilton et Yum ! Marques, ainsi que franchisés McDonald’s. Une proposition de la FTC visant à modifier la règle pourrait arriver d’ici la fin de l’année, selon un précédent rapport de CNBC.

Les changements imminents dans le droit fédéral du travail pourraient bouleverser l’économie de la franchise

Il convient également de surveiller ce qui se passe avec la règle proposée par le National Labor Relations Board sur le statut de co-employeur, qui devrait être finalisée ce mois-ci.

Selon les règles proposées, les franchisés seraient considérés comme des employés et/ou des co-employeurs de leur franchiseur. Cela pourrait entraîner des coûts de main-d’œuvre plus élevés pour les franchiseurs, ce qui pourrait bouleverser l’économie du modèle de franchise, a déclaré Haller.

« Si cela se confirme, cela pourrait amener les franchiseurs à adopter davantage un modèle d’entreprise qu’une stratégie de franchise », a-t-il déclaré.

Dans ce scénario, selon une analyse menée par Oxford Economics (commandé par l’IFA), les franchiseurs pourraient réduire ou éliminer bon nombre des services qu’ils fournissent généralement aux franchisés. De la formation aux uniformes, en passant par les outils et équipements, en passant par les normes de service à la clientèle, les coûts pourraient être transférés aux franchisés.

Mais le rapport d’Oxford Economics indique que le modèle pourrait également évoluer dans l’autre sens, avec une modification de la loi conduisant à un contrôle encore plus grand des emplacements de franchise individuels, les franchiseurs cherchant à éviter d’éventuelles violations, amendes et litiges. Cela augmenterait probablement les dépenses de gestion du franchiseur — « plus d’audits, de nouveaux départements, des technologies supplémentaires et la présence d’un employé du franchiseur sur place » – et les franchisés devraient s’attendre à ce qu’au moins certaines de ces dépenses soient répercutées, réduisant potentiellement leur retour sur investissement. sur l’investissement.

Les propriétaires de franchise devraient jouer un rôle actif et organiser

Avec l’augmentation des coûts et l’imminence de changements réglementaires, les propriétaires de franchise devraient commencer par se tenir au courant de ce que fait un franchiseur particulier en matière de frais et d’autres politiques.

Mais ils devraient également s’organiser entre pairs pour défendre leurs intérêts et leurs modèles commerciaux, déclare John Motta, président de la Coalition des associations de franchisés, un défenseur des membres franchisés. Il suggère aux franchisés de s’impliquer dans le conseil consultatif de leur franchiseur, s’il en existe un. C’est un bon moyen d’avoir une « idée de ce qui nous attend », a-t-il déclaré.

Et s’il n’y a pas de conseil, cela pourrait valoir la peine d’en créer un pour faciliter la communication avec le franchiseur, a déclaré Motta, propriétaire de 32 Dunkin’s dans le New Hampshire et en Virginie.