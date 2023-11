Gérer les risques technologiques dans le contexte moderne des fusions et acquisitions

Les dirigeants opérant dans le paysage commercial complexe d’aujourd’hui doivent comprendre en profondeur le paysage aux multiples facettes des risques liés à la cybersécurité, aux données et à la technologie. Naviguer dans les complexités des fusions et acquisitions (M&A) nécessite une compréhension globale de ces défis, qui font partie intégrante du processus de due diligence.

Dans le domaine des fusions et acquisitions, le terme « cyber » englobe des aspects de grande envergure, notamment la protection des actifs numériques contre les accès non autorisés, les violations de données et les cyberattaques. Son importance réside dans son rôle critique lors de la due diligence des fusions et acquisitions, où l’entité acquéreuse évalue méticuleusement la posture de cybersécurité de l’entreprise cible.

Si les actifs corporels et incorporels restent vitaux dans les transactions de fusions et acquisitions traditionnelles, le risque souvent sous-estimé associé aux actifs incorporels, en particulier aux actifs numériques, est flagrant. Ces actifs détiennent une valeur substantielle mais sont simultanément sensibles aux violations et aux complexités réglementaires.

Les données, considérées comme l’élément vital stratégique de l’économie numérique, alimentent la prise de décision, les expériences client personnalisées et l’innovation. Néanmoins, sa valeur est contrebalancée par son exposition aux cybermenaces et au contrôle réglementaire. Le strict respect des réglementations en matière de protection des données telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), le California Privacy Rights Act (CCPA) et la Securities and Exchange Commission (SEC) est primordial.

Les dirigeants doivent reconnaître les conséquences du recours à des technologies obsolètes, qui rendent les organisations plus vulnérables aux cyberattaques. La violation de données d’Equifax en 2017 reste un rappel brutal de cette vulnérabilité. Une vulnérabilité logicielle non corrigée a déclenché cette violation impliquant l’une des principales agences d’évaluation du crédit. Cette surveillance a permis aux pirates informatiques d’obtenir un accès illicite, compromettant les données personnelles et financières sensibles appartenant à environ 147 millions de consommateurs. L’incident d’Equifax souligne les dangers liés à l’utilisation d’une technologie obsolète et de protocoles de sécurité insuffisants, aboutissant à de graves pertes financières et à une atteinte à la réputation.

Qu’est-ce qui amplifie le risque ?

La gestion des subtilités des données fantômes et des obligations contractuelles amplifie encore ces risques. Par exemple, imaginez une entité de soins de santé adoptant divers outils de collaboration basés sur le cloud pour rationaliser la communication interne. Tout en améliorant la productivité, ces outils ouvrent par inadvertance la voie au stockage de données sensibles sur les patients en dehors des systèmes de gestion officiels. Une mauvaise gestion et une sécurité insuffisante pourraient transformer ces données fantômes en un handicap en cas de violation de données.

La collaboration avec des fournisseurs et partenaires tiers comporte son propre ensemble de risques. Le fait de ne pas garantir des normes de sécurité et des mesures de protection des données strictes peut aboutir à des violations affectant les deux parties. Imaginons un scénario dans lequel des pratiques de sécurité laxistes au sein du partenaire de traitement des paiements d’une entreprise de vente au détail ont conduit à une violation, mettant en danger les données de paiement des clients et entraînant des répercussions juridiques et de réputation pour les deux entités.

Le paysage en constante évolution des cybermenaces accentue la nécessité d’une vigilance constante. Les nouveaux vecteurs d’attaque, tels que les techniques avancées de phishing et diverses souches de ransomwares, nécessitent une adaptation continue des stratégies de cybersécurité. La prolifération rapide du travail à distance pendant la pandémie de COVID-19 a démontré comment les réseaux domestiques et les appareils personnels pouvaient servir de points d’entrée pour les cyberattaques contre les systèmes d’entreprise. Rester informé de l’évolution de ces menaces permet aux dirigeants d’ajuster les mesures de cybersécurité et de contrecarrer les violations potentielles de manière proactive.

La maîtrise des cyber-risques nécessite des investissements considérables en matière d’expertise, de technologie et de formation continue. Cela implique de recruter des professionnels qualifiés, d’adopter des outils de pointe et de se conformer à des réglementations en constante évolution. L’évaluation des évaluations de tiers et des coûts d’opportunité devient tout aussi cruciale.

Dans le contexte des fusions et acquisitions, les risques liés aux données couvrent la perte de données et les conséquences réglementaires, entraînant souvent des amendes et des litiges juridiques. Le paysage juridique labyrinthique ajoute à la complexité de ce mélange. Les risques en matière de réputation et de propriété intellectuelle (PI) émergent des disparités culturelles et d’une mauvaise gestion, soulignant l’importance de sauvegarder les actifs de propriété intellectuelle.

Approche équilibrée

Trouver un équilibre entre les risques liés à la technologie et aux données dans les fusions et acquisitions implique d’évaluer stratégiquement les stratégies d’intégration et de remplacement. Une approche méticuleuse nécessite une évaluation approfondie des risques, une surveillance vigilante et une atténuation proactive des risques. La reconnaissance de la double nature de la valeur et des risques des données ainsi que du rôle intégral de la technologie et de l’infrastructure constitue le fondement des efforts de fusions et acquisitions contemporains réussis.

L’urgence est évidente : les dirigeants doivent relever le défi et prendre des mesures immédiates pour comprendre les subtilités des données, de la technologie et de l’infrastructure dans le cadre des fusions et acquisitions. La cybersécurité, la conformité et la gestion des risques ne sont pas des composants facultatifs mais des impératifs pour un avenir prospère.