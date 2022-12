Gérer les membres de la famille autoritaires lors des réunions de vacances

« Avez-vous pris du poids ? “Es tu toujours célibataire?” “Tu as l’air fatigué.” « Quand est-ce que tu as des enfants ?

Les commentaires et les questions ouvertement personnels de membres de la famille autoritaires sont malheureusement devenus une tradition dans certains foyers pendant les fêtes, créant souvent des moments gênants et tendus pendant ce qui devrait être une occasion joyeuse.

Cependant, selon Carolyn Stern, experte en intelligence émotionnelle, il existe des moyens de répondre aux commentaires négatifs des membres de la famille sans faire tomber l’esprit des fêtes.

“La famille va certainement avoir tendance à commenter votre apparence, par exemple, et bien que cela puisse sembler inoffensif et bien intentionné, cela peut être vraiment déclencheur et bouleversant”, a déclaré Stern à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

L’intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et de les reconnaître chez les autres. Stern, auteur de The Emotionally Strong Leader: An Inside-Out Journey to Transformational Leadership, affirme que l’intelligence émotionnelle est essentielle pour aider à naviguer dans des situations délicates ou tendues.

“Toutes les émotions nous offrent un cadeau si nous y prêtons attention, le problème est que nous n’avons pas vraiment eu d’éducation émotionnelle”, a-t-elle déclaré.

RECONNAÎTRE VOS ÉMOTIONS

Avant de se rendre à cette fête de famille, Stern dit qu’il est important de se préparer mentalement. Bien que vous ne puissiez pas contrôler ce que les gens disent, vous pouvez contrôler votre réaction afin de ne pas gâcher la soirée.

“Supposez que l’histoire va se répéter, vous connaissez la dynamique de votre famille, alors ne laissez pas cette personne vous déclencher parce que souvent, ce que les gens disent a plus à voir avec eux qu’avec vous”, a déclaré Stern.

Mais si un membre de la famille aborde un sujet sensible, il est important d’enregistrer ses émotions avant de répondre pour éviter tout autre conflit.

Les émotions sont neutres et temporaires, dit Stern, c’est pourquoi il est important de reconnaître les émotions fortes qui sont déclenchées par un certain sujet. Comprenez que ces émotions sont valables mais ne doivent pas être motivées par quelqu’un d’autre essayant d’obtenir une réaction.

“Quelqu’un à table va dire quelque chose qui vous frustre, mais si vous ne savez pas ce qu’est la frustration par rapport à la colère, vous pourriez le montrer comme de la colère”, a déclaré Stern. “Il est important pour nous de savoir ce que nous ressentons, ce qui a déclenché ce sentiment, ce qu’il signifie et qu’est-ce que ce sentiment nous dit sur nous, sur les autres ou sur la situation ?”

C’EST BON DE FIXER DES LIMITES

Avant de sauter pour insulter la personne qui aurait pu aborder un sujet sensible, Stern dit que prendre un moment pour faire une pause pourrait aider à prendre une décision consciente qui ne causera pas de mauvais sang.

“Soyez conscient de vos déclencheurs, faites une pause, puis faites un choix conscient de la façon dont vous allez réagir et réfléchissez à l’impact de votre réponse avant de répondre afin de savoir ce qui va se passer”, a déclaré Stern.

Éviter la question est acceptable puisque les membres de la famille n’ont pas le droit de tout savoir sur vous, dit Stern, mais il est également acceptable de fixer des limites et de préciser que vous préférez ne pas parler de votre vie personnelle.

“Si quelqu’un vous demandait, ‘oh, je viens d’apprendre que vous avez traversé une rupture’, vous pourriez répondre par ‘oui je l’ai fait et c’est vraiment nouveau donc je préfère ne pas en parler'”, a déclaré Stern.

En fixant des limites, les membres de la famille sauront ce qui est approprié pour la discussion et éviteront, espérons-le, les conversations peu recommandables à l’avenir. Poser des questions peut également aider à établir une communication plus claire et à essayer d’établir une compréhension avec ce membre de la famille qui pense que certains sujets devraient être largement discutés lors de grandes fêtes.

“Pour moi, l’intelligence émotionnelle est une question de curiosité, pas de jugement. Donc, si nous le pouvons, quand quelqu’un vous pose une question chargée d’émotion, ou peut-être une question controversée, vous pouvez demander” pourquoi [are] tu demandes ça?””, a-t-elle dit.

Retourner la question pour en parler peut également aider à apaiser toute tension pour éviter des conversations tendues pendant le dîner.

“Vous pouvez l’inverser et dire : “Parlez-moi un peu de votre vie amoureuse”, faites-en davantage sur eux parce que les gens aiment parler d’eux-mêmes”, a déclaré Stern.

ÊTES-VOUS LE MEMBRE DE LA FAMILLE DOMINANT ?

L’intelligence émotionnelle peut non seulement nous aider à comprendre nos propres émotions, mais aussi la façon dont nous traitons les autres, dit Stern. Il est essentiel de vérifier comment vous pouvez interagir avec les autres dans les contextes sociaux et de voir si vous pouvez être le membre de la famille ou l’ami autoritaire à la fête sans vous en rendre compte.

Stern dit que la plupart des gens ont une mauvaise perception d’eux-mêmes et sont souvent inconscients de ce sur quoi ils doivent travailler, comme la communication, la gestion du stress ou la lutte contre leurs propres insécurités.

“Sortez-vous d’une situation et regardez d’en haut. Parfois, cela enlève la charge émotionnelle des choses”, a-t-elle déclaré. “Une bonne question que vous pouvez vous poser est ‘comment est-ce que je contribue à la situation ? Comment est-ce que j’aide ou blesse ?'”

Stern recommande de demander à des amis proches et de vérifier avec vous-même pour aider à identifier les domaines de l’intelligence émotionnelle qui doivent être améliorés pour avoir une meilleure connexion avec les autres et avec vous-même.

“Être émotionnellement fort pour les vacances est la clé et il s’agit de penser plus intelligemment que vos émotions, de ne pas laisser un moment dans le temps vous définir”, a-t-elle déclaré.