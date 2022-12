Gérer les jours imprévisibles avec la myasthénie grave

Par Marcia Lorimer, racontée à Hallie Levine

Je vis avec la myasthénie grave depuis 65 ans. J’ai été diagnostiqué quand j’avais 10 ans. Jusque-là, j’étais un enfant très actif qui est passé de tous les sports imaginables à un sentiment soudain d’épuisement constant. J’ai commencé à m’étouffer avec de la nourriture, j’ai eu des difficultés à parler et j’ai développé des yeux tombants. C’était dans les années 1950, donc après que mon médecin de famille n’ait rien trouvé d’anormal, il a suggéré que je cherchais peut-être des soins. Au début, mes parents pensaient que je pouvais essayer d’imiter Marilyn Monroe. Il a fallu plusieurs mois – et une hospitalisation – avant que j’obtienne le bon diagnostic.

À l’époque, on ne savait pas grand-chose sur la MG et il y avait très peu d’options de traitement. Mais plus de 6 décennies plus tard, il y a eu des avancées majeures dans la recherche et le traitement. Il est vrai que la gestion quotidienne de la MG peut être imprévisible et parfois difficile. Pourtant, cela ne m’a pas empêché de poursuivre une carrière épanouissante en tant qu’infirmière praticienne en pédiatrie et professeure d’université, ainsi que d’élever une famille. Voici les conseils que je donne aux autres personnes vivant avec la MG, pour les aider à vivre pleinement leur vie :