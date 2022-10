Gérer les défis de Crohn

Par Tina Aswani Omprakash, raconté à Stephanie Watson

En 2005, je venais de sortir de l’université et je venais de décrocher un emploi de choix à Wall Street. Ma vie aurait dû atteindre son apogée. Mais à l’intérieur, je me sentais des décennies de plus que mes 21 ans.

J’avais des symptômes étranges depuis que j’avais environ 8 ans – des douleurs articulaires et des problèmes oculaires sans cause évidente. Maintenant, j’avais aussi des épisodes de symptômes digestifs. J’ai eu un reflux acide et j’ai oscillé entre la constipation et la diarrhée.

Je suis allé voir mon médecin traitant, qui m’a envoyé un spécialiste gastro-intestinal. En juin 2006, on m’a diagnostiqué une colite ulcéreuse. Parce que la maladie n’était que dans une partie de mon côlon, elle ne répondait pas aux critères de la maladie de Crohn, qui peut occuper n’importe quelle partie du tractus gastro-intestinal.