Gérer le coronavirus aux Jeux olympiques pandémiques

le Jeux Olympiques de Tokyo ne ressemblera à aucun autre Jeux, avec le spectre du coronavirus qui plane sur chaque partie de l’événement et des organisateurs déterminés à empêcher une épidémie.

Voici un aperçu de certaines des façons dont ils essaieront de prévenir les infections parmi quelque 11 000 athlètes, et ce qui se passera si des cas apparaissent aux Jeux, qui s’ouvrent vendredi :

Quelles sont les mesures de sécurité ?

Le dernier livre de règles pour les athlètes et les officiels sportifs fait 70 pages et les exigences commencent avant leur arrivée au Japon.

Les athlètes doivent être testés négatifs pour le virus deux fois dans les 96 heures suivant le voyage, et à nouveau lorsqu’ils atterrissent.

Ils sont contrôlés quotidiennement pendant leur séjour dans le pays et doivent quitter le village olympique dans les 48 heures suivant la fin de leur compétition.

Et il n’y a aucune chance de s’imprégner de l’ambiance : ils ne sont autorisés nulle part en dehors de leurs hébergements et lieux de compétition, avec interdiction d’utiliser les transports publics.

Les masques sont obligatoires, même sur le podium des médailles, à l’exception uniquement pour manger, dormir, s’entraîner et concourir.

Et les vaccins ?

Les officiels olympiques affirment que 85 pour cent des athlètes et des équipes séjournant dans le village seront vaccinés. Se faire piquer n’est pas une exigence, mais a été fortement encouragé.

Mais les règles anti-coronavirus sont les mêmes pour les participants aux Jeux, qu’ils soient vaccinés ou non.

Tokyo 2020 a organisé des vaccinations pour 38 000 fonctionnaires, bénévoles, médias locaux et personnel de l’aéroport, entre autres.

Que se passe-t-il s’il y a une infection?

Les athlètes reçoivent des tests d’antigène salivaire quotidiens, et s’ils reviennent positifs ou incertains, ils subiront un test PCR salivaire de suivi, qui est plus sensible.

Si ce test est positif, ils subiront un test PCR par écouvillonnage nasal et de gorge. Un troisième résultat positif signifiera que l’athlète ne participera pas aux Jeux.

Ils doivent s’isoler ou être hospitalisés, sans aucune chance de réintégrer la compétition.

Et si vous étiez un contact proche ?

Les choses sont un peu plus compliquées pour les « contacts étroits » d’une personne infectée.

Le terme ne s’applique qu’aux personnes qui ont passé 15 minutes ou plus à moins d’un mètre de la personne infectée sans porter de masque.

Cela peut inclure un colocataire ou un compagnon de table, mais probablement pas un partenaire de tennis, par exemple.

Les contacts étroits sont séparés des autres, placés dans des chambres individuelles et invités à manger seuls.

Initialement, les organisateurs ont déclaré qu’une décision quant à leur capacité à concourir serait prise au « cas par cas », en fonction du risque de propagation de l’infection.

Mais maintenant, ils disent que les contacts étroits dont le test est négatif six heures avant un événement peuvent participer.

Et si quelqu’un tombe vraiment malade ?

Le personnel médical et les installations sont essentiels à tous les Jeux, mais les enjeux sont plus importants compte tenu de la pandémie.

Les organisateurs disent qu’il y aura quelque 7 000 membres du personnel médical, y compris des médecins et des infirmières, mais ont refusé de préciser le nombre de lits disponibles.

La volonté de trouver ces ressources a été controversée au Japon, compte tenu d’une récente flambée d’infections qui a mis à rude épreuve le système de santé local.

Pour éviter ces critiques, le Comité international olympique s’est engagé à faire venir du personnel médical supplémentaire de l’extérieur afin de réduire la pression sur les ressources.

Tout le monde est-il assuré ?

Les participants olympiques d’outre-mer, y compris les athlètes, les officiels d’équipe et les médias, sont tenus d’avoir une assurance qui couvrira les traitements médicaux et le rapatriement.

Les règlements olympiques précisent que l’assurance doit inclure une couverture pour Covid-19.

Avant d’entrer au Japon, les athlètes devront signer un « engagement écrit » pour obéir aux restrictions liées aux coronavirus et assumer la responsabilité de leur voyage.

« Malgré tout le soin apporté, les risques et impacts peuvent ne pas être totalement éliminés », prévient le playbook olympique, qui détaille les mesures anti-virus.

« Par conséquent, vous acceptez d’assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques à vos risques et périls. »

