Gérer le club est une “tâche ingrate”, mais nous sommes sur la bonne voie

Xavi a déclaré que la gestion de Barcelone était une “tâche ingrate”, mais insiste sur le fait que son équipe va dans la bonne direction alors qu’elle est sur le point de sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions en autant d’années.

Le Barça cherchera à rebondir après le match nul 3-3 de mercredi contre l’Inter Milan, qui a pris son destin européen hors de ses mains, lorsqu’il se rendra au Real Madrid pour dimanche. le classique.

Le Barça et Madrid entrent dans le match à égalité en tête de la Liga avec 22 points après huit matchs, mais la pression a augmenté sur Xavi après le revers en milieu de semaine contre l’Inter.

“Je comprends bien [criticism], je sais où je suis”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse samedi. “Nous avons dérapé alors que nous ne pouvions pas nous permettre de déraper. S’il y a une qualité que j’ai, c’est l’empathie et je comprends que les fans soient tristes et déçus. je le suis aussi.

“Nous nous sommes améliorés depuis que nous avons repris l’équipe. En termes de résultats, c’est dommage le plongeon contre l’Inter, car nous faisions bien. Mais nous sommes en tête de la Liga, nous n’avons pas perdu et la saison jusqu’à présent me donne des raisons de Soyez optimiste.

“Quand je ne sentirai pas que je peux apporter les solutions, je me retirerai et rentrerai chez moi. Je ne serai pas un problème pour le Barça. Mais pour le moment, je suis optimiste. C’est au début du projet et nous sommes sur la bonne voie. chemin.

“Être entraîneur du Barça est une tâche ingrate. C’est mieux d’être joueur qu’entraîneur ici, surtout avant des matchs comme celui de dimanche. Je l’ai dit aux joueurs. Ce sont les matchs dans lesquels il faut intervenir, pour les joueurs et les entraîneurs.”

Xavi a remplacé Ronald Koeman en tant qu’entraîneur du Barça en novembre dernier et a reçu plus de 150 millions d’euros à dépenser pour améliorer l’équipe cet été par le président Joan Laporta, qui a déclaré vendredi qu’il maintenait confiance en son entraîneur.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a soutenu Xavi, le club étant sur le point de sortir de la Ligue des champions. Jonathan Moscrop/Getty Images

“[That he has] confiance totale [in the coaching staff]qu’il y a encore un long chemin à parcourir et que nous avons concouru en Europe”, a ajouté Xavi lorsqu’on lui a demandé ce que Laporta lui avait dit lorsqu’ils se sont entretenus après le match contre l’Inter.

“Le président est très optimiste, il donne toujours des ailes. La Ligue des champions est cruelle avec nous, mais on ne peut pas s’écarter du chemin, on va bien et il faut aller jusqu’au bout.”

Le Barça a gagné 4-0 la dernière fois qu’il a affronté Madrid au Bernabeu plus tôt cette année, mais ils ont des problèmes défensifs avant le match de ce week-end.

Ronald Araujo, Andreas Christensen et Hector Bellerin sont tous blessés, mais Xavi dit que Jules Kounde est “100% en forme” et prêt à jouer à nouveau.

Kounde est naturellement un défenseur central mais a joué à l’arrière droit cette saison et pourrait être choisi là-bas dimanche pour essayer de garder Vinicius Jr. silencieux.

« Il y a des options [to deal with Vinicius] et nous déciderons dimanche”, a déclaré Xavi. “Mais il ne s’agit pas seulement de Vinicius, c’est [Karim] Benzéma, [Fede] Valverde, Rodrygo, le milieu de terrain… C’est un match énorme et Madrid est une grande équipe avec un bloc solide. Il ne s’agit pas d’arrêter Vinicius mais d’arrêter Madrid en tant que collectif.

“La Classique est une belle opportunité pour nous. C’est un match vital pour les deux équipes. Nous voulons renforcer notre emprise sur la première place. C’est un défi et une chance de changer de puce.

“Les saisons sont graduées lorsqu’elles se terminent, bien que [results in the Champions League] n’ont pas été bons du tout. Nous n’aimons pas la déception que nous ressentons mais je reste optimiste. L’équipe cherche désespérément à gagner des choses cette saison. Nous devons continuer à travailler dur, c’est la seule voie vers le succès.”