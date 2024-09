Gérer l’asthme : comment contrôler les symptômes pendant la crise automnale

Aujourd’hui, un jeune sur 11 au Royaume-Uni souffre d’asthme, une maladie chronique caractérisée par une inflammation et un rétrécissement des voies respiratoires, qui peuvent provoquer des difficultés respiratoires, une respiration sifflante et une oppression thoracique.

Malheureusement, jusqu’à quatre personnes meurent chaque jour d’asthme au Royaume-Uni. Il s’agit donc d’une maladie qui doit être prise au sérieux. Pour les personnes asthmatiques, il est essentiel de bénéficier d’une prise en charge appropriée pour prévenir les crises et garantir une meilleure qualité de vie.

Chaque automne, le risque pour les jeunes asthmatiques augmente en raison des changements climatiques, de l’exposition aux virus saisonniers lors du retour à l’école et du fait que les enfants abandonnent souvent leur routine de soins contre l’asthme pendant les vacances, ce qui les rend plus sensibles aux déclencheurs.

Les données montrent qu’il y a une augmentation significative du nombre d’enfants et de jeunes hospitalisés en raison de leur asthme à cette période de l’année, car ces déclencheurs entraînent une augmentation des symptômes et des crises d’asthme plus fréquentes.

« Il est reconnu qu’environ 21 ou 22 jours après le retour des enfants à l’école après les vacances d’été, [of asthma-related hospital admissions] augmentez-vous », déclare Julie Critcher de l’Association des infirmières des écoles et de la santé publique, dans le cadre du programme ITN Business « Prioriser la santé pédiatrique ».

« Bien sûr, l’asthme de chacun est différent, chacun aura un déclencheur différent[…] ainsi, les écoles, les parents, les enfants et les gens doivent comprendre quels peuvent être ces déclencheurs personnalisés et comment ils peuvent affecter leur asthme », dit-elle.

Trois recommandations clés pour gérer l’asthme à cette période de l’année sont de s’assurer que les enfants et les jeunes ont fait l’objet d’un examen de l’asthme, qu’ils disposent d’un plan d’action personnalisé contre l’asthme (PAAP) à jour qui doit être partagé avec leur école et qu’ils savoir comment utiliser correctement son inhalateur.

L’autogestion de l’asthme peut constituer un défi, en particulier à l’adolescence, lorsque la conscience de soi et l’environnement social deviennent un facteur plus important.

Saisonnalité de l’asthme : les admissions à l’hôpital augmentent en septembre, alors que les enfants retournent à l’école.

« Nous savons que lorsque les jeunes entrent dans cette phase d’adolescence, ils prennent des risques. Cela fait partie de la croissance et de l’épanouissement à l’adolescence, mais ils doivent être clairs sur le fait qu’ils doivent transporter leur inhalateur-doseur et une entretoise, si c’est ce qu’ils ont.

Les progrès technologiques dans les soins respiratoires aident à relever certains des défis liés à la gestion efficace de l’asthme.

Les médicaments contre l’asthme se répartissent généralement en deux catégories : les préventifs et les analgésiques. Les préventifs, tels que les corticostéroïdes inhalés, doivent être pris régulièrement pour réduire l’inflammation et prévenir les poussées, tandis que les inhalateurs de soulagement sont utilisés pour détendre les voies respiratoires lors d’une crise d’asthme. Les deux médicaments jouent des rôles distincts mais complémentaires, et sauter des doses ou en abuser peut rendre les individus vulnérables à des crises plus fréquentes.

Les inhalateurs délivrent des médicaments pour un soulagement rapide ou un contrôle continu des symptômes. Cependant, pour que le médicament pénètre profondément dans les poumons, là où il est nécessaire, une technique d’inhalation correcte est essentielle. Les espaceurs sont des dispositifs conçus pour être utilisés avec des inhalateurs-doseurs (MDI), afin de garantir que le médicament est administré plus efficacement que l’inhalateur seul, dans les poumons. De nombreuses personnes asthmatiques, en particulier les enfants, ont du mal à avoir la coordination nécessaire pour utiliser correctement un inhalateur. Un espaceur simplifie donc ce processus, permettant au médicament d’être inhalé lentement et de réduire la quantité qui se retrouve dans la bouche et la gorge.

Cela garantit non seulement qu’une plus grande quantité de médicament atteint les voies respiratoires, mais diminue également le risque d’effets secondaires, tels que le muguet buccal, qui peuvent survenir lorsque les corticostéroïdes des inhalateurs s’accumulent dans la bouche.

Lors d’une crise d’asthme, les gens ne respirent pas normalement, ce qui pose problème lorsqu’on essaie d’utiliser un MDI seul. En inhalant très rapidement, les particules se retrouvent dans les voies respiratoires supérieures et n’atteignent pas les poumons là où elles doivent aller. Les espaceurs peuvent être un outil important pour garantir que les traitements prescrits sont aussi efficaces que possible.

Trudell Medical International conçoit et fabrique des dispositifs d’administration de médicaments en aérosol et de santé pulmonaire pour la gestion de l’asthme et d’autres affections respiratoires. Leurs produits incluent le AéroChambre* marque de dispositifs d’espacement. Dans une étude en situation réelle, l’utilisation du AeroChamber Plus* Flow-Vu* a montré une réduction significative des visites aux urgences/urgences pour les personnes asthmatiques.(1)

La dernière innovation de Trudell Medical a été conçue et développée avec l’aide d’utilisateurs d’inhalateurs, répondant aux besoins réels et pratiques des adultes et des adolescents. AéroChamber2go* est un espaceur et un étui de protection portable, léger et à emporter, à utiliser avec l’inhalateur-doseur d’un patient, garantissant un accès rapide aux médicaments vitaux lorsqu’ils sont le plus nécessaires.

Dans le passé, les gens étaient moins susceptibles de transporter des espaceurs avec eux en raison de leur taille et de leur caractère peu pratique, mais comme les crises d’asthme surviennent souvent à l’extérieur de la maison, lorsque les gens sont exposés à différents déclencheurs, les espaceurs portables répondent à un besoin important pour les patients. Pour les enfants asthmatiques qui retournent à l’école, il est impératif qu’ils soient préparés et disposent d’un dispositif d’espacement à utiliser avec leur pMDI en cas d’urgence.

